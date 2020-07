La guerra menos esperada: Nicole Neumann vs. Maite Peñoñori

No pasa una semana sin que Nicole Neumann esté en el ojo de la polémica. La semana pasada tuvo una pelea con Mica Viciconte y Fabían Cubero por las hijas, lo que terminó con la panelista del Show del problema llorando en vivo. Hoy comenzó una guerra con Maite Peñoñori, la cronista de Los ángeles de la mañana, quien se acercó para hacerle una nota, y teminó con un descargo de la modelo. ¿El motivo? La semana anterior la movilera hizo unos comentarios sobre sus hijas que ofendieron a Nicole.

Peñoñori esperó a que la panelista de Nosotros a la mañana salga del canal para hacerle una entrevista. La modelo se mostró bastante cortante pero igualmente le respondió todas las preguntas. Segundos antes de irse, ya sentada en su auto, Nicole le confesó su enojo hacia ella. El problema inició porque hace unos días, Maite dijo al aire: “Las nenas empezaron a hablar temas relacionados a la menstruación y a lo femenino con Mica”.

La nota comenzó tranquila, era evidente que Maite no estaba al tanto de los sentimientos de la modelo. “Quería preguntarte, porque tus fans le pusieron a Ángel tus videos cantando, y dijeron ‘Nicole es una buena candidata para el Cantando’. ¿Tenemos alguna chance?”, inició la movilera. “Es algo del pasado. Era muy chiquita. Me divierto sí pero no”, replicó la panelista. Y en realidad, Peñoñori metió la pata sola al plantear la temática de las hijas, que dió mucho de que hablar estos días.

“¿Con Karina (Iavícoli) pudiste hablar después? Porque finalmente por haber leído esos chats tuyos, César Carrosa, el abogado, se los pidó…”, la interrogó Maite. Y eso desató la furia de Nicole, quien enseguida la acusó: “Vos contás tus propias versiones de las cosas, así que seguí contando lo que quieras, que es todo medio un invento”. La cronista sorprendida le replicó: “No no, yo no conté ningún inveto, ¿por qué lo decís?”. Entonces la modelo se hizo la desentendida y le contestó que “No sé me pareció”.

Sin embargo, no terminó ahí. “Yo no voy a hablar más, no hablo del papá de mis hijas, no hablo del tema, me parece un tema delicado y privado. Las cosas que dijiste fueron locuras y además hablar de la intimidad de unas niñas no da”, manifestó la ex conductora. “Vos contaste lo de la depilación Nicole“, le discutió Peñoñori. “Eso no es una intimidad de las criaturas, es algo que hicieron adultos”, concluyó Neumann haciendo referencia a la acusación que le hizo a Viciconte por depilar a sus hijas.