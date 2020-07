Le negaron el Hospital Monovalente de Fiambalá a un albañil

Esta madrugada le negaron el Hospital Monovalente de Fiambalá para hacer la cuarentena a un paciente que venía de Catamarca capital. El ingreso estaba hablado para que un joven que estaba internado en el Hospital San juan Bautista y su madre que lo acompañaba pasen directamente al Monovalente pero estaba cerrado y le cayeron al padre del chico que es albañil a las 2 AM dejando a toda la familia en cuarentena.

El ingreso estaba hablado y anoche nadie atendió. Además de que hablamos de un paciente de alto riesgo en esa lucha entre la vida y la muerte desde el punto de vista sanitario, está la otra cuestión no menos importante, salir a buscar la moneda para justamente solventar los gastos relacionados con la enfermedad. Al poner en cuarentena a la familia completa, dejaron a todos sin la posibilidad de sobrevivir porque el padre que hace changas y es albañil en lugar de ir a trabajar se tendrá que quedar también aislado.

Alexis Heredia se mostró indignado debido a que había hablado con las autoridades para que su familia haga la cuarentena en el Monovalente de Fiambalá pero a la casa a las 2 de la mañana estaba con el paciente porque en el centro de salud no había nadie y a pesar de que intentó comunicarse a esa hora no pudo obtener una respuesta favorable por lo que quedaron todos en cuarentena condicionando la subsistencia posterior de la familia por inoperancia oficial.

“Mi hijo estaba internado por una enfermedad en el HSJB, aislados por este tema del Covid-19. Salieron ayer las 20 horas de la capital y hablamos para que hagan la cuarentena en el Monovalente para yo poder salir a laburar y generar plata porque soy un trabajador independiente, por todo lo que se me viene, remedios y demás” comentó Heredia a Radio San Francisco, dolido porque además de lidiar con una leucemia tiene que renegar con la indiferencia.

“Cuando llegaron a Fiambalá traté de comunicarme pero nadie me atendió” expresó el padre del chico con mucha bronca. Heredia dijo que lo tenía acordado con “Maruca” Ferrer (directora). El hombre es changarín, hace trabajos de albañilería y ahora no puede salir porque cuando necesitó del Monovalente le cerraron la puerta en la cara. Cuando inició el Monovalente faltaba que los hagan llevar con la policía para cumplir con la cuarentena, ahora no los dejan entrar. Qué locura.