Lizardo Ponce participará en un Festival Online

Este definitivamente es el año de Lizardo Ponce. El influencer se consagró rey de los vivos en la cuarentena, hasta tiene un “programa” con Yanina Latorre en Instagram. Asimismo, hace unos días confirmó que formará parte del Cantando por un Sueño 2020, junto a Lucía Villar y Marie Perticari. Ahora, hizo público que conducirá el Festival Online organizado por Billboard Argentina, que cuenta con más de 300 artistas nacionales convocados, y comenzó hoy a las 00:00 h, y durará 24 horas.

El evento se realiza a través de la cuenta de Youtube de Billboard, a lo largo de todo el día para que los argentinos puedan disfrutar el feriado por el Día de la Independencia, en sus casas. El Festival es a beneficio para ayudar a los trabajadores de la música en este contexto de pandemia. No obstante, quienes no quieran pagar, pueden verlo igual. No sólo participará Lizardo como conductor, sino también diversos comunicadores de la región como Agustín Contepomi, Lalo Mir, Cris Vanadia, entre otros.

Es posible colaborar a través de Unidxs por la Música. Todo lo recaudado será para ayudar a los trabajadores de la industria musical como técnicos asistentes, iluminadores, técnicos de sonido, personal de carga y miembros de staff de los shows en vivo. Entre los músicos que participan se encuentran Tini Stoessel, Axel, Abel Pintos, Los Palmeras, Los auténticos decadentes, Miranda y muchos más. Todavía no se sabe mucho sobre en qué consiste la participación del influencer,

TREMENDO lo que se viene! Un honor formar parte de este gran festival presentando artistas tan increíbles 🤍🙌🏽 Gracias @santitorres y @BillboardArg por tenerme en cuenta siempre! #ArgentinaEnLaCasa https://t.co/HThM64LKUc — lizardo (@lizardoponce) July 8, 2020

Luego de que Ponce comparta la noticia con sus seguidores, sus fans aprovecharon la oportunidad para manifestarle su apoyo, y algunos bromearon al respecto. Uno de ellos, fue @li_zar_do: “Amo que estás en el medio de los cantantes rey, reconocen tu nueva profesión”. Otro usuario posteó: “Amo que aparezcas en la grilla, ¿también te vas a cantar algo?”. No todos hicieron chistes, algunos lo felicitaron: ” Te amoo me alegro por todo lo que se te da”.

Estos últimos días de lo único que se habla es del Cantando 2020. Lizardo, quien participará junto a Lucía Villar, un joven que eligió junto a la producción a partir de un “casting” que realizó a través de sus historias de Instagram. Asimismo, compartió en la red social del pajarito que ya comenzó a ensayar y le pidió a sus seguidores que lo ayuden a elegir canciones para el certamen. Por ahora no hay una fecha segura de comienzo, pero se especula que será en agosto.