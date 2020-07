Paula Chaves presentó a Filipa

El sábado 4 de julio Paula Chaves y Pedro Alfonso se convirtieron en padres por tercera vez con la llegada de Filipa. El productor publicó una foto en su cuenta de Instagram el domingo, mismo día en que se disputó la final de Bake Off, haciendo pública la llegada de la nueva hermanita de Olivia y Baltazar. Ese mismo día la modelo subió una historia en donde se la ve mirando el certamen de las tortas, junto a su nueva beba, y por unos días no se supo mucho más de ellas.

En medio de la pandemia, Paula aprovechó para apoyar a las mujeres que se encuentran transitando un embarazo e informándolas para que sepan que por ley pueden ir acompañadas de una persona al natalicio. Asimismo, ayer mostró en sus historias fotos del nacimiento de Fili, como la apodaron: “La fiesta del nacimiento, no me alcanzan las palabras”. También exhibió imágenes del trabajo de parto natural que llevó a cabo.

“Parto o cesárea, no importa, lo importante es estar informadas” , afirmó la conductora. Más tarde, publicó una tierna foto de sus dos hijas mujeres, Olivia y Filipa, abrazadas. “Semanas atrás ella (Oli) me dijo… ‘Vos podés mamá’. Sintiendo el poder. Nos tenemos siempre”, expresó Paula. Y, como siempre, aparecieron mil comentarios de usuarios enternecidos con el posteo. Entre ellos, Delfi Chaves, la hermana de la modelo: “Hermana mayor y menor (acompañado de un emoticón con forma de corazón).

Debido a la cuarentena obligatoria, los hermanitos de Fili y los miembros de la familia, no pudieron asistir al sanatorio, y tuvieron que conocer a la beba por videollamada. Sólo Pedro puedo acompañar a la conductora. En relación a esto, Chaves manifestó como lo transitaba por medio de un post: “Siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que quiera saber la respuesta de todas las preguntas, no las tengo… porque es eso lo que pasa, no se sabe nada”.

En sus historias también reveló que el día anterior al nacimiento de Filipa “casi tira la toalla”, mostrando la panza donde cargaba a su beba de 4,616 kg. Por último, exhibió una foto con su médico obstetra y su partera en donde confiesa que le gustaría crear un club de fans. “Sí sí re intensa… pero encabezaría el club de fans de ellos dos… ¿Quién se suma?”, declaró Paula. Y concluyó: “Gracias por hacer de este momento algo mágico, por siempre decirme que lo estaba haciendo bien. ¡Gracias por darme el poder!”.