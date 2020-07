Los deseos de los funcionarios en el Día de la Independencia

Hoy hace 204 años se declaraba la Independencia en Tucumán, en un domicilio que hoy es conocido como la “Casa Histórica”. Este será el primer año de la historia argentina en el que no se realice actos espectaculares con masivas cantidades de personas. Y es que la situación de coronavirus en el país parecería estar en su punto más álgido. No obstante, en las redes, políticos y ciudadanos no perdieron la oportunidad de saludar a la Patria en este nuevo aniversario.

Entre los saludos matinales no podía faltar el del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en su twitter escribió: “A 204 años de la Declaración de la Independencia en esta provincia, y en un momento inédito de nuestra historia, recibimos este 9 de Julio entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino en nuestra Casa Histórica junto a otras autoridades provinciales y municipales”. Acompaño su publicación con fotos de un acto de público limitado en las instalaciones de la casa donde se declaró la Independencia.

El Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, también expresó su saludo a través de Twitter, al texto ¡Feliz día Compatriotas!, lo acompañó con la siguiente imagen en la que se puede leer: “La mejor manera de celebrar el Día de la Independencia es fortaleciendo la unidad. Argentina nos necesita unidas y unidos”.

Videos emotivos

Gustavo Sáenz, Gobernador de la Provincia de Salta, fue uno de los primeros en publicar esta mañana de 9 de julio. Subió un video que recuerda que hace 204 años nos declarábamos independientes. Algo que se logró con el esfuerzo, la lucha y la unión del pueblo argentino. Y enfatizó en la importancia de la solidaridad para salir adelante en este difícil momento. “La pandemia sirvió para recuperar valores perdidos, replantearnos quiénes queremos ser y qué queremos construir como sociedad. Quienes construyeron la Patria nos dejaron una gran enseñanza: el valor de luchar por la libertad”.

Hace 204 años nos declarábamos independientes. Una independencia que nació del esfuerzo, la lucha y la unión del pueblo argentino



Anabel Fernandez Sagasti, Senadora Nacional por Mendoza, también hizo su saludo por Twitter. Acompañó su posteó con un emotivo video en el que narra: “Mendoza forma parte de una gran Nación, tan hermosa como extensa. Con muchas realidades distintas, lo inmenso de nuestras montañas y desiertos, nuestro sur que llega al fin del mundo. Entre tanta diversidad, hay algo que nos hace iguales. Y es que en cada rincón de nuestra Patria, todo el tiempo hay alguien haciéndonos sentires orgullosos de ser argentinos y argentinas (…)”. Cierra con una frase del General Don José de San Martín: “Para defender la causa de la independencia no se necesita otra cosa que orgullo nacional”.

A su turno, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, escribió: “#9DeJulio. 204 años de historia, que nos llenan de orgullo, nos unen en cada rincón de la Ciudad. ¡Feliz #DíaDeLaIndependencia!”. Abajo del texto hay un video que muestra el nombre de calles de la ciudad que llevan los nombres de los congresales que firmaron la Independencia hace más de un bicentenario.

En tanto, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, hizo lo propio esta mañana. “Feliz día de la Independencia para todos! Hoy, más que nunca, tenemos que estar juntos para salir adelante”, escribió en su cuenta oficial de la red social Twitter. Jalil atraviesa una situación al menos preocupante, con la detección de 39 casos de coronavirus en Catamarca, la última de las provincias en quebrar el cero en número de contagios.