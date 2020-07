Segundo round: Yanina Latorre vs Julia Mengolini

Tras el pedido de disculpas de Bimbo Godoy a Yanina Latorre, la periodista hizo referencia en ese mismo programa a Julia Mengolini y le dijo que también podría haberse disculpado, ya que se metió en una pelea que no le correspondía. En ese marco, lanzó una picante frase y puso en duda la forma en que Julia mantiene su radio Futurock. A raíz de esto, la abogada y periodista se comunicó por audio con Ángel de Brito para aclarar ciertas cuestiones.

En el audio, la directora de la radio habla sobre la emisora y los fondos que la mantienen y le contesta a Yanina Latorre respecto del pedido de disculpas de Srta Bimbo a su familia por las burlas a Lola Latorre. “Bueno, quiero mandar una breve explicación de cómo se sostiene nuestra radio Futurock, porque se puso en duda y me parece que es una construcción colectiva sumamente interesante para que ustedes la conozcan. La radio se sostiene, principalmente por el aporte de sus socios que son los oyentes de Futurock, que aportan entre ciento cincuenta y trescientos pesos. Y suman más de diez mil socios,” comenzó diciendo Mengolini.

“Y esta entrada representa más de dos tercios del ingreso de nuestra radio y con eso pagamos los sueldos y todos los gastos que una radio, del tamaño de Futurock, que es más grande de lo que ustedes se imaginan, representa. Así que eso, me parece que era una explicación importante porque no me parece, no está bien que se ponga en duda mi honestidad o la de Futurock que es una radio de verdad colectiva y con una construcción muy interesante, diferente y novedosa” continuó diciendo Julia.

“Y la casa de Bariloche es la casa de mi papá y mamá que siguen viviendo ahí. Que sí, que viven en una casa frente al Lago Moreno. Es donde nací, donde nacimos los cuatro hermanos. No es casa de millonarios, para nada. Es una casa común y corriente, en un lugar muy, muy lindo, que es donde mis padres decidieron mudarse cuando se casaron hace más de cincuenta años”. Aclaró. En referencia a los dichos de Yanina cuando dijo que (julia) se hacía la populista porque tenía una mansión.

En el final del audio, la Directora de Futurock comentó sobre el pedido de perdón de Bimbo Godoy para Lola y su madre: “Y con respecto al tema de Lola y Bimbo, le quiero recordar a Yanina que no fui yo quien le dijo pelotud… de mier… No me parece bien, tampoco, decirle pelotud…de mierd… a una nena. Así que me parece bien que Bimbo se haya disculpado. Yo lo único que dije es que no era para tanto y que había que verlo en su contexto. Fue lo que trató de explicar Bimbo. Y que si Yanina se vive riendo de la gente, por una vez se la tenía que bancar. Eso fue todo lo que dije respecto de eso” sentenció.

La panelista de LAM, sigue muy enojada con Julia, por lo cual, lejos de aceptar este mensaje como el punto final de la pelea, dijo que ahora está interesada en saber todo sobre la radio y que investigará a fondo lo que tenga que ver con ella. Por otro lado, siguen sumándose personas a esta pelea y luego del programa, Malena Pichot (quien formó parte del programa de las burlas a Lola) le dedicó una serie de tuits a esta situación. “Hoy la acusaron a mengo en un programa de chimentos del 13 de tener una casa en Bariloche, que es la casa de los padres donde creció. Son una manga de ascos” expresó en uno de sus mensajes en la red social.

No puedo creer que sean tan bajos como para meterse con @futurockOk y poner en duda un medio independiente bancado por la gente!!! Son unas basuras — malena pichot (@malepichot) July 8, 2020

