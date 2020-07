Vicky Xipolitakis mostró cómo cría a su hijo

Vicky Xipolitakis es muy mediática y le encanta mostrarse en las redes sociales. Sin embargo, con su hijo Salvador Uriel es diferente. Hace un año cuando su hijo cumplió 10 meses, la modelo recibió una carta a documento por parte del papá del niño, que le prohíbe exhibir la cara de Salvador. Desde ese momento se mostró muy respetuosa con la intimación. No obstante, se la rebusca para exponer lo que hace su hijo y cómo ella lleva la maternidad.

En el día de ayer publicó varias historias en Instagram. Comenzó con un posteo en donde muestra un largo papel y escribe “Alguien tiene ganas de dibujar”, haciendo alusión a su hijo. Luego agrega entre risas: “Mi hijito quiere dibujar. Te amo”. Más tarde quiso hacer publicidad a una decoración que tiene en su casa pero Salvador se lo impidió. “Siempre que agradezco (los canjes), tengo un ayudante”, manifestó la vedette.

Muchos quizás no lo sabían, pero Vicky cocina. En sus “stories” mostró una receta que le dió su pediatra para que su hijo coma ingredientes que no le gustan, como el brocolí. El secreto es esconderlas en la preparación. “Cocinando para mi amor, ojalá les sirva!!!”, es posible leer en el post. Y agregó “Sólo con amor se cría a un hijo”. Por último, exhibió los buñuelos, y le añadió un papel con forma de corazón donde se escribió a sí misma: “Te amo mamá”.

Al parecer la guerra con su ex Javier Naselli no termina. La semana pasada se conoció que el abogado de la mediática, Martín Francolini abandonó su defensa. Y no fue el primero, anteriormente Fernando Burlando hizo lo mismo. “Burlando la dejó porque ella no entendía que lo que quería hacer no se podía llevar a cabo legalmente”, recordó Listorti en Hay que ver, el ciclo televisivo que conduce junto a Denise Dumas en Canal 9. El problema principal es que Xipolitakis no quiere que su ex vea a su hijo.

El odio entre los padres de Salvador Uriel es innegable. En el momento que Naselli le prohibió Vicky publicar fotos donde se vea la cara de su hijo, ella escribió: “Hoy el amor de mi vida cumple 10 MESES!!!!, y me acabo de enterar que yo (la mamá, la que lo crió sola desde el día que nació y se hace cargo de todo sola) no puedo mostrarlo, la verdad una pena que no pueda compartirles momentos tan únicos y mostrarles la carita hermosa de felicidad de Salvador Uriel”.