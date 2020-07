Campaña solidaria para el albañil: Le negaron el Monovalente y después desaparecieron

Ayer en El Aconquija les contamos que le habían negado el Hospital Monovalente de Fiambalá a un albañil acordado un día antes con las autoridades. Era para su hijo que estaba internado en el hospital San Juan Bautista de la capital de Catamarca donde permanecía internado acompañado por su madre. La negativa oficial dejó a toda la familia en cuarentena, incluido el padre que no puede salir a trabajar. Los vecinos se organizaron para darle una mano y ofrecen empanadas.

El planteo de Alexis Heredia, padre de Eder (el paciente), era que si no puede salir a trabajar, no tiene manera de resolver lo económico para afrontar gastos de comida diaria y los remedios que debe comprar para continuar con el tratamiento médico porque la lucha continúa y todo es plata. Al negarle el acceso al Hospital Monovalente Respiratorio para que su hijo y su mujer hagan la cuarentena, los dejaron a todos recluidos y sin posibilidad de solucionar por sus propios medios.

Tal como lo informamos ayer, Alexis se había comunicado con Maruca Ferrer directora del Monovalente acordando el arribo de su hijo y su mujer de SFVC esa noche pero cuando llegó el paciente el lugar específico para hacer la cuarentena estaba cerrado y nadie atendió el teléfono. A las 2 A.M., con el frío que hace, estos vecinos estaban en la calle esperanzados por la devolución de una llamada que nunca llegó. Al final ingresaron a su domicilio particular, aislados.

“Mi hijo estaba internado por una enfermedad en el HSJB, aislados por este tema del Covid-19. Salieron ayer las 20 horas de la capital y hablamos para que hagan la cuarentena en el Monovalente para yo poder salir a laburar y generar plata porque soy un trabajador independiente, por todo lo que se me viene, remedios y demás” comentó Heredia a Radio San Francisco, dolido porque además de lidiar con una leucemia tiene que renegar con la indiferencia.

El anuncio de “solidaridad y colaboración” para Eder Heredia se hizo en las redes sociales y se trata de un beneficio económico que los vecinos quieren concretar con la venta de empanadas este fin de semana y dan teléfonos para que la comunidad se involucre, indignados con las autoridades que no supieron ponerse en el lugar del albañil. Encima que no facilitaron el Monovalente cuando ya había sido cedido, después desaparecieron.