Continúan las denuncias contra la ex participante de Bake Off

En el último mes, se generó una gran polémica entorno a Bake Off, el certamen de tortas que conduce Paula Chaves. Lo cierto es que se filtró información que probaría el fraude que cometió Samanta Casais al completar el formulario para ingresar al reality. Días más tarde, revelaron que la participante se encuentra imputada de un homicidio doloso, por chocar con el auto a un adulto mayor, quien no sobrevivió al impacto. No obstante, el escándalo no termina allí. En estos días se conoció una nueva denuncia.

El periodista de América TV, Diego Esteves, afirmó que existe una posibilidad de que se unifiquen las dos causas penales que tiene Casais, la de homicidio y otra por estafa. Su concuñado Abel Cancela reveló que luego del choque, Samanta vendió todas sus propiedades: “En esos 28 días después que falleció el padre de Lorena Olguín no sólo vende el fondo de comercio que tenía sino que además arregla el vehículo con el que chocó y se lo vuelve a vender a la chica que se lo vendió en un principio”.

Posteriormente, Cancela agregó: “El negocio me lo venden el 14 de febrero y la rescisión del contrato era el 23 de abril. Hasta esa fecha había dos compradores porque el 23 de octubre del 2017 se lo vendieron a alguien más”. Además, el concuñado reveló que “Nunca recibió el dinero que le había pagado a Casais y a su novio por el fondo de comercio que tuvo que devolver”. No obstante, la pastelera no dió declaraciones al respecto, ni siquiera cuando le consultaron en Intrusos.

El usuario de Twitter @Kornsv defendió a Sami ante las denuncias de Esteves. “La verdad me caes bien, pero esta opereta en contra de esta piba es una paparruchada, el mismo ‘abogado’ que declara junto con el impresentable del cliente, echa por tierra todo lo que le quieren endilgar a Samanta, ‘la justicia permitió’, dijo!!”, expresó el seguidor. Sin embargo, el dueño de la información se defendió: “Que se hagan cargo ellos de la denuncia. Desde lo moral, es condenable”.

Y continuó: “Participás de un homicidio culposo, llegas riéndote a la comisaría y no cumplís la leve pena que te impone la Justicia, y a la semana, estafás a un tipo, sea al concuñado o, como decís vos, al dueño original”. En otro tuit concluyó: “Al que es inocente, nadie lo acusa ni de estafa ni de homicida. Respecto al accidente, desde el sentido común te doy la razón, se la llevó puesta el motociclista, pero en el otro caso, es una chantada, sea o no cómplice su concuñado”.