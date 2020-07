Dan Breitman recordó su pelea con Sofía y Aníbal Pachano

En los últimos días se confirmaron varios participantes del Cantando por un Sueño 2020, que se especula que comenzará en agosto. Al contrario del Bailando, el certamen de canto está bastante encaminado y pareciera que en cualquier momento empieza. Hace cuatro días se conoció que Dan Breitman participará del reality que conducirá Ángel De Brito y Laurita Fernández. La incorporación del actor dió bastante de que hablar, sobre todo por su pelea con la familia Pachano en el Bailando.

El artista manifestó en su cuenta de Twitter: “Estoy muy agradecido con @cuervotinelli @elchatoprada y @hoppefede @laflia_ok por esta nueva oportunidad !! Muy feliz y ansioso – se viene #Cantando2020″. No obstante, ayer en una entrevista con El Espectador, el programa radial conducido por Pia Shaw para CNN Argentina, afirmó: “Después de lo del año pasado pensé que tenía las puertas cerradas en @laflia_ok, me sorprendieron. Estoy muy agradecido de esta propuesta”.

La disputa comenzó en el Bailando por un Sueño 2019, donde Breitman bailó junto a Sofía Pachano. Al principio parecía una pareja que tenía muchas posibilidades de llegar a la final, más que nada por las buenas previas que hacían los famosos. Sin embargo, un día la buena relación se terminó. Aníbal Pachano, quien formaba parte del BAR, criticó a Dan por “tapar todo el tiempo” a su hija. Y agregó: “Mi hija es una gran profesional. No te voy a permitir es que hables de maltrato porque vos sos un gran maltratador”.

“Al no haber shows presenciales y no poder animar estoy como en el horno, entonces ahora propuse hacerlo por Zoom y me surgieron bastantes propuestas” @danbreitmanok en #ElEspectador.#CNNRadioArgentina https://t.co/MrlUM4SbCh pic.twitter.com/tOIOz4pa4x — CNN RADIO ARGENTINA AM950 (@cnnradioarg) July 9, 2020

En su momento, Breitman se defendió: “Es importante que una pareja tenga empatía porque somos sólo dos y tenemos que trabajar todo el tiempo juntos. La verdad es que no tenemos empatía, no tenemos química. Además, está la madre de ella en la pista y el padre en el BAR. Yo pedí que viniera mi novio para no sentirme tan solo”. Posterior a esta pelea, el actor abanadonó el certamen y Sofía comenzó a competir con otro bailarín.

En su entrevista con El Espectador, Dan afirmó: “Fue muy incómodo el hecho de haberme peleado mediáticamente con Sofía Pachano, no sabía como volver al piso y seguir adelante después de lo que había pasado”. Y continuó: “Me parece espectacular Pepe Cibrián en el jurado; este año no tengo a Pachano así que va a estar todo bien”. Por su parte, Moria Casán al ser consultada sobre la participación de Breitman en el Cantando, conlcuyó: “Creo que tiene que aprender a jugar. Lo de Pachan se le fue de las manos, se lo tomó como algo personal.