El gobernador conmemoró el 32° aniversario de la muerte de Vicente Saadi

A través de sus redes sociales, especialmente en un post en la red social del pajarito, el gobernador, Raúl Jalil conmemoró el 32° aniversario de la muerte del ex senador y gobernador de Catamarca, Vicente Saadi. Con cariño y afecto, recordó un consejo que guardó profundamente en su memoria.

“Fue don Vicente Saadi quien, en nuestro primer encuentro al ser presentado por mi padre como un gran trabajador, me mandó a estudiar para tener una visión más amplia del mundo y la gente. Su memoria no me abandona y agradezco aquel consejo a 32 años de su partida” expresó Jalil en Twitter.

Saadi fue elegido senador nacional en 1946, cargo que ocupó hasta 1949 cuando asumió como gobernador de la provincia de Catamarca por el peronismo. Sin embargo, el mismo Juan Domingo Perón fue quien lo destituyó de su cargo meses después, alegando que “reina en Catamarca un crudo nepotismo y se vive un clima de persecución y negación de los derechos fundamentales” A raíz de ello, Saadi fue procesado y encarcelado.

Fundó el periódico El Populista, clausurado durante el régimen militar de Aramburu mientras sufría una persecución política. Fue reelegido como senador en 1973 desempeñando el cargo hasta la disolución del senado en 1975 por el Proceso de Reorganización Nacional (Golpe Cívico-Militar). Fue reelegido como gobernador de Catamarca en múltiples oportunidades, lideró al justicialismo en el senado y trabajó con el presidente Raúl Alfonsín para devolvernos la democracia.

Finalmente Saadi falleció a la edad de 75 años el 10 de julio de 1988 mientras ocupaba, nuevamente, el cargo de gobernador. Actualmente, en su honor existe la Av. Vicente Saadi en el departamento de Santa María y otra avenida en Recreo. También se encuentra la calle Dr. Vicente Saadi en San Pedro, Stgo. del Estero y una calle en su honor cerca de la Ruta 41, en San Fernando del Valle de Catamarca.