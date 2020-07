¡Escándalo! Fuertes reacciones de Gianinna Maradona sobre la aparición de los 14 puntos de Diego Armando contra Claudia Villafañe

Como ya te contamos en El Aconquija, Diego Maradona pidió en una lista de 14 puntos a Amazon Prime Video distintos y fuertes temas que quiere salgan en la serie de su vida sobre Claudia Villafañe. La empresa se negó a tratar 3 de los 14 puntos debido a su crudeza, pero aún así se va a hablar de distintas cuestiones que no solo involucran a Villafañe sino también a sus hijas Dalma y Gianinna. En base a esto, Gianinna Maradona eligió una vez más las redes sociales para hacer su descargo.

Mediante historias de Instagram, la mamá de Benjamín Agüero Maradona, le dedicó sentidas palabras a Claudia. “Yo se la GRAN mamá que tengo, no me lo contaron. Lo VIVÍ Y LO VIVO. Qué pena que no esté el capítulo de cuando murió mi abuelo Chitoro, quien se quedó presentando los papeles, buscando donde velarlo y durmiendo toda la noche bolita en un sillón mientras…” Comenzó diciendo Gianinna.

“BASTA. Y no solo ejerce violencia quien miente constantemente espejándolo sus miserias en la única persona que lo amó de verdad. También ejerce violencia quién reproduce hechos que no tiene confirmados, quien reproduce en potencial para no perjudicarse. Violencia es también lo que están haciendo con mi mamá hace unos años y NADIE dice nada.” Continuó expresando muy dolida la hija de Diego. “Perdón má” siguió.

“Yo sé que no vas a estar ni un poco orgullosa de lo que escribí, que no es el camino que vos elegís… Pero no me quiero enfermar con el odio que me produce lo que te están haciendo y necesito sacarlo. En un rato tengo terapia y me calmo, prometo. Te amo @claudiavillafañeok. No me retes, ¿sí?” finalizó diciendo la hermana de Dalma. Sin dudas el clan Maradona ha pasado por varios días difíciles en las últimas semanas y aunque Diego intente contar los trágicos hechos (como los define él) que le tocaron vivir, sus hijas siguen creyendo en su mamá y en su versión de la historia.

Recordemos también que hace pocos días Claudia Villafañe había tomando la decisión de iniciar acciones legales a su ex marido por los duros audios que se filtraron en contra de sus hijas, luego de la situación con los ya famosos 14 puntos, Fernando Burlando, el abogado que representa a la empresaria estuvo charlando con Intrusos y contó que se intentará frenar el estreno “Sueño Bendito” (la serie de Diego) y en referencia al estado de ánimo de Villafañe con todos estos problemas, expresó que se encuentra muy angustiada y que quiere continuar con las medidas legales de las que ya había hablado con el abogado.