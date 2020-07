¿Fraude? Marcela Tauro habló de resultados adulterados en ShowMatch

Marcela Tauro, ex panelista de Intrusos, mostró en “Fantino a la tarde” (donde se desempeña como panelista actualmente) datos de la votación telefónica de cuando ella fue participante del Bailando por un Sueño. Estas pruebas presentadas, dejan en evidencia irregularidades en el trato del voto telefónico emitido por el público del show. La periodista, participó del ciclo de Marcelo Tinelli en el año 2015 y quedó eliminada ante Alberto Samid.

Su salida del reality, se produjo en el voto telefónico con el 56,79% y de esa forma el empresario se metía entre los 22 mejores participantes del certamen. “Esto que tengo en mi mano va a generar mucho ruido. Van a ver en minutos la que sería la prueba de resultados adulterados en un reality muy famoso. Aquí hay números y detalles que no coinciden con lo que finalmente pasó al aire” comenzó diciendo Fantino. “Yo me quedé helada cuando lo vi” expresó la ex participante de ShowMatch.

Luego, el conductor mostró los documentos donde se muestra que, en julio de 2015, en la gala donde Tauro quedó eliminada había recibido un total de 13.325 votos, es decir, el 65.93% y por su parte, Samid recibió 6.886 o sea, 34.07% de los votos. “Esto no es show, acá hay guita de la gente. Si yo te apoyo, te quiero y tengo la guita justa para bancarte y quedas afuera…” expresó con indignación el conductor. “Es que yo sé que pasó eso en mi caso y también en otro duelos. Eso es lo único que a mí me molesta, que me duele. Hay mucha gente que nos sigue y por ahí gasta lo que no tiene en un llamado telefónico” agregó Marcela.

El periodista Luis Ventura, compañero de Tauro en el programa de Fantino, le dio cierre a esta polémica con una detonante frase: “Esto es show y negocio. Busca quién va a encabezar los elencos en el verano y vas a encontrar a los finalistas del reality” sentenció. Sin nombrar, pero haciendo alusión a la productora Dabope, de la que forma parte Marcelo Tinelli desde hace años junto a su productor, Fede Hoppe.

Esta información llega justo en un momento incierto sobre la vuelta del Bailando por la pandemia del coronavirus y a pocos días del gran regreso tras varios años del Cantado por un sueño donde se probarán todos los protocolos correspondientes y se usaran los elementos ya invertidos para el regreso de ShowMatch que requiere mucha mayor cantidad de controles debido al número de personas que trabajan en el programa y por lo tanto se requiere de una inversión mucho mayor que por el momento la producción no puede afrontar.