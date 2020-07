Horóscopo: ¿Qué les deparan los astros a los catamarqueños?

Aries y Tauro

Para ambos signos, es un buen día para avanzar en ese proyecto que está a medio camino o por empezar. En el horóscopo, los astros están de su lado para convertir la energía potencial en algo concreto. Esa iniciativa que ronda la mente de los arianos y taurinos podría convertirse en su principal fuente de ingreso. En el caso de Aries, debe luchar contra sus propios miedos que son quienes lo paralizan. En cuanto a Tauro, debe recordar quién está a su lado, invirtiendo tiempo y esfuerzo, debe reconocer a sus aliados, y en especial cuando se trate de parejas.

Géminis y Cáncer

Estos signos pasan por incertidumbres pero en distintos planos. Géminis en lo sentimental, Cáncer en lo laboral. Para el primero, lo que recomienda el horóscopo es ser sincero con uno mismo primero y luego con su pareja. Poner las cartas sobre la mesa, decir todo aquello que se viene callando, exteriorizar los reclamos para vaciarse. Cáncer, por otro lado, también debe replantearse algunas cosas, pero en lo laboral. Debe cuidarse y descansar más, para mantener el equilibrio entre cuerpo y mente, solo así podrá rendir eficientemente. Mientras, los geminianos recibirán buenas noticias sobre el trabajo, aunque no parezca al principio.

Leo y Virgo

Hora de vencer temores y empezar el camino a la independencia. Estos signos tienen predicciones similares, están a centímetros de dar el primer paso hacia una vida mejor. Los de Leo deben vencer sus temores, y recordar que todo está en su mente, lo que lo asusta no es real. Hoy podrían encontrarse con necesidades urgentes, no las evadan. Virgo, por otro lado, el día de hoy tendrá una experiencia memorable, encontrará el impulso para avanzar y salir del estancamiento. Es importante no desviarse del camino ni mucho menos retroceder, sin importar los comentarios malintencionados.

Libra y Escorpio

¡No se limiten! Libra debe continuar en su camino de superación, escorpio debe liberarse más de las cargas que lleva siempre consigo. Para el primero, el trabajo es más que una fuente de ingreso, es parte de su personalidad, forma su carácter. Y por ello, el horóscopo indica que no debe limitarse solo a hacerlo, debe perfeccionarse, aprender y crear nuevas maneras para ser más eficiente. Mientras que escorpio debe vivir con mayor intensidad, dejar de darle tanta gravedad a todos los aspectos de su vida y reírse más.

Sagitario y Capricornio

El desánimo va a cambiar. Para sagitario el horóscopo tiene previsto un golpe de suerte y para capricornio le recomienda tener cautela. Los regidos por sagitario se verán premiados por el destino, por el esfuerzo de proseguir ante la adversidad. Es posible que sus parejas lo sorprendan hoy, con algo respecto a la salud, ya que Saturno, el astro sanador, está alto en su cielo. En cuanto a capricornio, el temple es distinto, la soledad y la obsesión por salir de ella no debe llevarlo a decisiones precipitadas. Por difícil que sea la situación de cuarentena, aprovechen para conocerse mejor a sí mismos, así encontrarán calma.

Acuario y Piscis

Los emprendimientos signan a ambos. Acuario debe aprovechar más su talento, la manera excepcional de moverse será la base de su éxito. Piscis, por otro lado, debe hacer uso de la brillantez de su mente, aunque requiere un empujón externo. No está mal solicitar ayuda cuando la situación apremia, que el orgullo no sea un impedimento para progresar. En este momento también reconocerán de quienes realmente quieren rodearse.