Jorge Rial nostálgico con Gran Hermano

Parece ser que la polémica que se generó alrededor de Bake Off puso nostálgico a Jorge Rial, quien no paró de hablar sobre Gran Hermano desde ese entonces. El ex conductor del reality afirma que el programa llegó a tener 50 puntos de raiting, y no dejó de repetir que era uno de los mejores de la televisión. Asimismo, criticó duramente al ciclo conducido por Paula Chaves. Ayer compartió en su cuenta de Twitter una foto que le “recordó Mariano Peluffo”, de GH 2007.

Luego del escándalo que se vivió el último mes, el domingo pasado concluyó el concurso que consagró a Damián Pier como el mejor pastelero de Argentina. A pesar de las críticas que manifestó el conductor de Intrusos hacia el certamen, se mostró muy atento a lo que ocurría semana tras semana. Ese mismo día realizó una encuesta en Twitter en donde preguntó: “Se termino #BakeOffArgentina. Muchos recuerdan con nostalgia a GH. ¿Tienen ganas de una nueva edición de #GranHermano?”. El 60% de los usuarios votó que sí, contra un 30% que no.

Es más, el periodista se encargó de entrevistar a Pier y a Samanta Casais en su ciclo televisivo, y arremetió duramente contra Turner, la productora del reality de tortas. El ganador contó en Intrusos cómo fue la charla con Sami antes de que le retiraran el premio. “Fue un poquito tenso todo, y no tuvimos mucho tiempo para hablar previamente, pero sí dijimos ‘tratemos que esto sea lo mejor para nosotros, para nuestro futuro, para el programa’. Ya está. Peor de lo que fue no podía ser”, afirmó.

Se termino #BakeOffArgentina. Muchos recuerdan con nostalgia a GH. Tienen ganas de una nueva edición de #GranHermano — JORGE RIAL (@rialjorge) July 6, 2020

Recordando Gran Hermano, Jorge compartió una foto junto a un grupo de personas en su cuenta de Twitter. “La nevada del 2007 nos encontró en una de las galas de aquel #GH de 50 puntos de rating. Acá @marianopeluffo

me lo recordó con esta foto. Qué felices éramos haciendo ese programa!!!”, escribió el conductor. No obstante, por más que la mayor parte de sus seguidores deseen la vuelta del reality, le reprocharon sus dichos. “Y ahora no pasas los 2 puntos semanales”, expresó @EpifaneoV.

Días antes, Rial declaró: “Tenemos que hablar de un error de producción. Hoy en día hay elementos más que suficientes para profundizar en el casting, no es como antes que te mandaban un video y tenías que confiar en lo que te decían porque no podías googlear tanto como ahora. Para mi ahí hubo cierto problema, sobre todo porque es un programa grabado con tanta anticipación”. Sin embargo, muchos recordaron la época en que se comentaba que GH estaba guionado.