La Capital afirmó que no puede ayudar a los taxistas

El coronavirus está causando una grave crisis económica en todo el territorio nacional. Catamarca no está ajeno a esto y muchos sectores están teniendo grandes pérdidas por la pandemia. En este contexto, desde hace varias semanas, los taxistas vienen reclamando por una ayuda por parte del gobierno de la Capital. Igualmente, desde la municipalidad afirmaron que no pueden dar ningún subsidio.

Los taxistas le solicitaron a la municipalidad un subsidio de 20 mil pesos por cada chofer. Pero desde la intendencia aclararon que es imposible hacer frente a este pedido. El secretario de gobierno. Gustavo Aguirre explicó: “Las arcas de la comuna también están afectadas por la pandemia. Hoy no tenemos la posibilidad de dar ninguna ayuda económica a ningún sector”.

A su vez, Aguirre, aseveró: “Los taxistas nunca dejaron de trabajar como otros sectores. Uno no desconoce que sufrieron una baja en su actividad, pero no es algo que esté prohibido. Ellos pueden salir a ejercer su labor. Por eso no podemos darle una ayuda porque estaríamos siendo injustos con los otros ciudadanos que tuvieron que parar. Por el momento no vamos a dar ningún subsidio”.

Además, el secretario de gobierno agregó: “Nosotros venimos hablando con todas las asociaciones. Reitero que desde el gobierno no tenemos la posibilidad de hacer una asistencia económica a los taxistas. Ellos piden 20 mil pesos, y si multiplicamos esa cantidad por la cantidad de choferes, hablamos de más de 34 millones de pesos. Ningún municipio puede hacer frente a eso”.

“La provincia nos dijo que iba a evaluar el tema, pero esto es de competencia municipal y tenemos que manejarlo nosotros”. A su vez, Aguirre aclaró que están trabajando para darle una asistencia alimentaria todos los choferes de la Capital, donde hay casi 1000 licencias otorgadas. También le otorgarán mamparas para aquellos que no pudieron comprarlas por sus propios medios.