La tierna foto de Oriana Sabatini junto a Paulo Dybala y su mascota

Hace más de un año que Oriana Sabatini vive en Italia, donde acompaña a su novio Paulo Dybala, quien juega al fútbol para la Juventus. Actualmente se encuentra disfrutando del verano europeo junto a él y a su perra Kaia. Luego de transitar todo el invierno y parte de la primavera en cuarentena, debido al Covid 19 que ellos mismos padecieron, volvieron a reorganizar su vida y gozar al aire libre los paisajes y el clima del país que los alberga.

Atrás quedó el mal momento que pasaron por el coronavirus, del que la cantante se recuperó enseguida, pero al futbolista le costó varias semanas dar negativo en el test. No obstante, ya recuperados publicaron en sus cuentas de Instagram fotos en donde se los ve muy enamorados y relajados, disfrutando la playa del Lago Di Como, en las costas del país italiano. En el día de ayer, Dybala compartió una tierna postal junto a su novia en una pileta, abrazados a Kaia.

Por su parte, la modelo le comentó con un emoticón con forma de corazón y otro con cara de enamorada. Y no fue la única que aprovechó el posteo para manifestar su opinión. Catherine Fulop, la madre de Oriana, quien no deja ninguna foto sin escribir, expresó: “Fotoooooon!!!”. Luego la reposteó en sus historias: “Amé esta foto”. Sin embargo, no todo es “color de rosa”. Algunos seguidores los criticaron por comprar una mascota de raza. “¿Adoptar perros de la calle nunca no?”, criticó el usuario @FraanPeritano.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida por Paulo Dybala (@paulodybala) el 9 de Jul de 2020 a las 6:43 PDT

Desde que la cantante se fue a vivir a Italia, su madre no deja de confirmarle cuánto la extraña. Meses atrás, su hija realizó un vivo en Instagram con su familia para saludar a su papá, Osvaldo Sabatini, por su cumpleaños. En el mismo, Catherine no pudo controlar sus emociones y comenzó a llorar. Ayer, la actriz venezolana subió a su historia un dulce video de cuando Oriana era bebé, durmiendo en su hombro, y aclaró: “Octubre de 1996”. En ese momento la modelo tenía seis meses de edad.

Asimismo, la joven actriz participó del Festival Online a beneficio que organizó Billboard Argentina, para apoyar a los trabajadores de la industria musical y sus familias, a transitar este difícil momento en donde no pueden trabajar debido a la pandemia. Unidxs por la música, el proyecto encargado de recolectar las donaciones, compartió una foto de Oriana para anunciar que iba a cantar en el evento que se llevó a cabo el 9 de julio. En el espectáculo contribuyeron más de 300 artistas nacionales.