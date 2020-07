¡Lapidaria! Guillermina Valdés le respondió a un usuario en las redes que cuestionó su rol de madre

Como sabemos, Guillermina Valdés no suele mostrar mucho a sus hijos en redes, pero en ocasiones hemos podido apreciar que 2 de los 4 chicos, se dedican a la música (Dante y Helena). Por lo general, la modelo mantiene un perfil bastante bajo en todos los aspectos de su vida, pero la pandemia ha hecho que ella y muchos otros, con tanto tiempo encerrados, se muestren más activos en el mundo de las redes. Esta vez lo hizo con un video de su hija tocando la batería y recibió numerosas críticas.

Recién separada de Marcelo Tinelli, Valdés regresó a vivir al departamento que tenía antes de comenzar su relación con el conductor televisivo. Junto a ella se encuentran sus hijos Dante, Helena, Paloma y Lorenzo. Aunque Lolo comparte el confinamiento también con su papá y su hermana Cande Tinelli, con quien hemos podido ver algunas historias divirtiéndose juntos. Aprovechando su nueva vida de soltera, Guillermina comparte mucho tiempo con sus hijos. Al publicar el video de Helena tocando la batería seguramente nunca se imaginó que sería tan cuestionada.

La publicación la hizo mediante su cuenta de Twitter con la frase “Hija expresándose” junto al emoji de un beso. El video, muestra a Helena de espaldas a la cámara, sentada en su batería mirando a la ventana de la casa interpretando a Billy Idol. Las críticas de varios usuarios se deben a que Helena estaba usando musculosa, pantalones cortos y solo medias mientras tocaba. Si bien la empresaria no suele contestar a las críticas de los usuarios hubo uno que la sacó de sí.

“Perdón pero qué privilegiado, ¡con este frio y en short! Qué triste desigualdad, estos chicos ni por cerca se imaginan lo que es el frío. Y los padres deberían remarcar eso, hay otros que no zapatos tienen” comentó el usuario. “No amor, tocar la batería es como una clase gym, entras en calor y transpiras… Casi no prendemos la calefacción por varias razones que no voy a explicar por acá. Te mando un beso y que tengas una linda tarde” contestó furiosa pero con mucha altura la ex de Marcelo.

El video de Helena tocando alcanzó casi las 100 mil reproducciones y a pesar de los comentarios con malas intenciones también recibió muchos otros positivos donde la felicitaron por su talento. Esta no es la primera vez que vemos a Guillermina Valdés enojada cuando critican a sus hijos o cuando la cuestionan como madre, recordemos que hace poco, se defendió por Instagram cuando subió una foto de Lorenzo Tinelli y la acusaron de teñirle el pelo.