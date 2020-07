Laurita Fernández confesó por qué no volvería con Nicolás Cabré

Hace unos días se confirmó la participación de Laurita Fernández como co-conductora del Cantando por un Sueño junto a Ángel De Brito. Ayer la bailarina participó por videollamada en Los ángeles de la mañana y habló de todo. Entre esos temas, se refirió a la ruptura con el actor Nicolás Cabré, con quien estuvo de novia durante más de un año. El amor habría comenzado en los ensayos de “Sugar”, la obra de teatro que protagonizó la ex conductora de Combate.

“En su momento cuando hablamos dijiste ‘Quizás, más adelante’. ¿La posibilidad de volver está cerrada?”, la interrogó el conductor. “Hay mucho amor, es una persona que yo no dejo de querer de un día para el otro. Pero cuando hablamos, el cambió su proyecto de vida por completo y yo no sé cuál es el mio, pero no estoy dispuesta a amoldarme al de él. Hoy estamos mirando horizontes completamente diferentes. Antes estábamos en la misma sintonía, y después de esta ruptura él cambió su manera de proyectarse a futuro, quiere otras cosas”, replicó la actriz.

De brito continuó: “En su momento ustedes hablaron del casamiento, de la posibilidad de tener un hijo, había un proyecto grande, no fue una pareja pasajera”. Laurita reflexionó y respondió: “Fue mi primera pareja con la que proyecté cosas en grande, y que me abrió ganas de pensar e imaginarme armando mi propia familia”. La panelista de LAM, Mariana Brey, aprovechó esta respuesta y preguntó: “¿Te asustó la idea o que pasó en el camino con ese proyecto?”. “En mi el proyecto sigue estando a futuro”, afirmó Fernández.

A su vez, la bailarina participó en una entrevista para el Instagram Telefe con Agustina Casanova, donde confesó cómo transitó la ruptura. “Me separé y me pegó la angustia, se me cerró el estómago. Pasé por un proceso y sigo pasando por esta situación, que al principio era el masoquismo a full de ponerme a ver fotos y videos y cosas. Pero también me permití y entendí que necesitaba pasar por eso, hasta que yo misma, dije que ‘ya está, hasta acá'”, afirmó Laurita.

En cuanto a su presencia en LAM, De Brito le realizó una pregunta un poco incómoda para la actriz: “¿Tenés 100 días de abstinencia? ¿100 o más?”. Con un poco de sorpresa Fernández replicó: “¡Bueno! ¿100 o más? Tuve un lapsus, al principio, cuando yo me había tenido que mudar, pero desde ahí, no”. Y agregó: “Ahora me escriben ofreciéndome canjes hot. Eso me da mucho calor y risa”.