Moria Casán confirmada para el Cantando 2020

Ya son tres los confirmados para el jurado del Cantando por un Sueño. Entre ellos, Karina “La Princesita”, quien fue la primera en sumarse al certamen para cumplir este rol, Pepe Cibrían, y ahora Moria Casán. Así lo comunicó Ángel De Brito, conductor del Cantando y encargado de dar las primicias, en Los ángeles de la mañana. Luego de abandonar el Bailando para conducir su propio programa Incorrectas por América TV, vuelve La One a la pantalla de El Trece.

“Estoy muy agradecida y encantada por la convocatoria y por volver a La Flia, después de tanto tiempo. En esta época de pandemia lo que más me gusta es llevarle entretenimiento a la gente y darle algo que la oxigene de esta situación”, manifestó la diva en LAM. Por su parte, el conductor le expresó: “Estoy feliz de volver a trabajar con vos, sos una gran compañera, nadie sabe más del show y del jurado que vos. Y viene una Moria super recargada”.

“Estoy muy feliz de poder contar en el jurado del #Cantando2020 con la participación estelar de una súper figura como @Moria_Casan!!!! Bienvenida a @laflia_ok y a @eltreceoficial querida Mo”, confesó Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter. Vale recordar que en el último Bailando que participó la vedette, debió reemplazar al conductor luego de que este se quedase sin voz en vivo.

“Quiero ser una especie de auditora general. Yo puedo parar a todo el mundo, tengo vía libre. Soy muy educada, pero no vamos a ir por la colectora, vamos a ir por el peaje”, declaró La One con el humor y las frases que la caracterizan. A pesar de la pelea que mantuvieron la diva con Yanina Latorre hace unos meses, Moria habló muy bien de Lola, quien participará del certamen. “Me parece una chica con muchas condiciones, un ángel impresionante, que nunca se victimizó y muy carismática”, reconoció.

Los usuarios de Twitter, no se mostraron muy conformes con la incorporación de Casán. “No se por qué no le dan lugar a gente joven y talentosa que sepa de canto”, declaró @Sil28401479. “Con la cantidad de talentos que hay en el pais!!!”, añadió la cuenta @besualdobelén80. Muchos criticaron al reality por convocar siempre a las mismas personas. Más que nada, porque se comenta que Nacha Guevara también formará parte del jurado, aunque todavía no hay nada confirmado.