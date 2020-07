¡Muy tiernas! La China Suárez y su video con Magnolia

Hace unas horas, la China Suárez compartió en las historias de Instagram un tierno video junto a su hija Magnolia de 2 años donde juntas disfrutan de un día de juegos. En la filmación se ve la panza de Eugenia vestida con un conjunto celeste (con la imagen de un gatito en el) y asomando se puede apreciar la pequeña mano de su segunda hija usando un estetoscopio de juguete para revisarla.

“¿Se escucha bien doctora?” le preguntó la actriz. “Si mamá” le responde la niña con un dulce tono de voz. Magnolia es la primera hija de la China junto al actor chileno Benjamín Vicuña con quien se encuentra esperando a su segundo hijo. Aunque ellos todavía no han hecho público el sexo del bebé, muchos comenzaron a especular con la posibilidad de que sea un varón a raíz de las palabras que Eugenia le dedicó a su padre fallecido en el día de su cumpleaños.

“Feliz cumple pa, por acá abajo no te estas perdiendo de nada. El mundo está dado vueltas y hay un virus de mier… del que poco se sabe. Tenes dos nietos, casi tres que amarías y te amarían.” Expresó la rubia. Para muchos el uso de la palabra nietos y no nietas deja a entrever que su tercer hijo será un varón. Pero hasta el momento no se ha confirmado que sea así. Vicuña y María Eugenia se caracterizan por ser muy reservados con toda su vida privada en general.

Su padre Guillermo, falleció en el año 2012 cuando ella se encontraba de viaje con Nicolás Cabré, padre de su primera hija Rufina y por entonces pareja. En el resto de los videos que compartió Suárez este jueves 9 de julio, día de la Independencia se ve el patio de su casa, donde apreciamos un sol radiante que las hijas de la rubia han aprovechado para jugar mientras su mamá las filma.

La nueva faceta que hemos descubierto de la joven es que se ha transformado en una gran influencer para los usuarios de Instagram y que representa con su estilo mucho glamour. Ya sea al momento de vestirse o de maquillarse (como nos muestra en sus tutoriales). El último de estos videos donde enseña a las fanáticas a maquillarse fue todo un éxito, con más de 1 millón se reproducciones y 4 mil comentarios.