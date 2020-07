Pampita: ¿Hackeo real o estrategia?

En la última semana se desató una guerra entre Mariana Brey y Pampita, que no parece llegar a su fin. Al contrario, cada día se acrecienta más. Todo comenzó cuando la panelista de LAM reveló que Pico Monaco rompió todo vínculo con la modelo cuando salieron a la luz los videos en los que se lo ve manteniendo una agitada y hasta violenta discusión con la empleada doméstica. Lo que continuó con un tuit de la conductora amenazando a Brey con su hijo, que minutos más tarde desmintió y afirmó que la hackearon.

Nadie creyó la excusa de la modelo. Sin embargo, en el día de ayer aparecieron dos publicaciones en la cuenta de Twitter de Pampita, que luego fueron eliminados, pero en lo que estuvo en las redes nunca desaparece. En Confrontados, el ciclo televisivo que conduce Marina Calabró en Canal 9, exhibieron los posteos. “¿Algún problema si soy homofóbica?”, se podía leer en su perfil. Y continuó: “Sí, la sigo a Amanda, algún problema? Dame bloquear y listo”.

“Esta mañana aparecieron unos tuits sospechosos, dudosos en la cuenta de la cuenta de Pampita“, comenzó Calabró. “Algunos no se entendían muy bien, pero este (en el que se declara homofóbica) es clarísimo. A todos nos remitió a aquella pelea que tuvo con Gabo Usandivaras en Showmatch, en donde le pedía a Gabo que fuera más macho, para que Florencia de la V (su compañera en el certamen) luciera más femenina”, afirmó la conductora. “Es la única persona a la que la hackean y cada media hora recupera la cuenta”, declaró Augusto Tartúfoli, panelista del programa.

“Pampita dijo que la habían hackeado, lo dijo medio irónicamente y riéndose. ¿Soy muy mala si pienso que este nuevo hackeo es para justificar que lo de Brey había sido un hackeo? Estoy convencida que lo de Brey lo escribió ella, pongo las manos en el fuego. ¿No será que este último fue para disimular lo otro? ‘¿Ven que me hackean y me hacen decir cosas horribles?'”, se preguntó Marina en vivo haciendo alusión al tuit que comenzó con toda la polémica: “No te metas conmigo que sé lo que le hiciste a mi hijo”.

Gabo Usandivaras participó como invitado en Confrontados y arremetió con todo. En referencia a la situación que vivió con Pampita en el Bailando, manifestó: “Fue algo muy participar porque ese día me crucé bastante. Nosotros estábamos haciendo la presentación del Pop de Madonna, que es un himno para la comunidad gay. Y que justo en esto ella estuviera pidiendo un machote era confuso, y me llevó a recordar un montón de cosas de mi infancia donde me decían ‘Parate como macho, caminá como macho’.

“Pampita nunca se disculpó por eso, ni trató de entender cuál es la postura susceptible de uno ante estos momentos”, continuó el bailarín. “¿La crees capaz de una expresión homofóbica como esta (la del tuit)?”, lo interrogó la conductora. “No creo que sea una persona homofóbica. Puede llegar a tener conceptos heteronormados en sus impulsos y en su cabeza. Y con lo consciente que es Pampita para manejarse en los medios, no la creo capaz de escribir esto. Pero sí me sorprende que se utilice la homofobia para hacerla quedar mal”, concluyó Usandivaras.