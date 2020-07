Piden que los empleados de salud viaje gratis en el transporte

En la jornada de este viernes, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, criticó al Ministerio de Transporte. A su vez, el dirigente gremial aclaró que presentó un amparo en la Justicia para que el gobierno “ponga en marcha” una resolución que se firmó en marzo para que los empleados de salud puedan viajar gratis en el transporte. Afirmó que “nunca tuvo una respuesta del Ejecutivo”.

El líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) advirtió que “hay una resolución publicada el 30 de marzo” para que trabajadores de la Salud viajen gratis en el transporte público. Igualmente, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, se quejó de que “no se hizo efectiva aún. No se puso en marcha, no se ejecuta. La verdad no sé que están esperando”.

“La falta de ejecución, no sé si es por voluntad u otras causas. Llegó el momento en el que hay que ponerle el cascabel al gato. Si no pudimos por la gestión, lo hacemos a través de la Justicia. Los trabajadores de la salud están dejando la vida atendiendo a todos los enfermos. Lo menos que se puede hacer es dejarlos viajar gratis en el transporte“, sostuvo el referente sindical.

En declaraciones radiales, el exdiputado nacional contó que debió recurrir a la vía judicial ante la falta de respuestas por parte de los integrantes del Ministerio de Transporte, que encabeza Mario Meoni. “Después de gestionar personalmente, telefónicamente, cuando llegó el momento en que no te contestan el teléfono por parte del gobierno, presentamos un amparo a la Justicia”, relató.

El comunicado de ATSA

“A más de cien de días de pandemia, parece que los aplausos, los mensajes, el reconocimiento, incluso viajar gratis se fue desvaneciendo. Pero una medida establecida desde el Ejecutivo nacional debe ser respetada. En ese sentido, los representantes de los trabajadores de la salud hicieron llegar el reclamo para que se haga efectiva la normativa”, sostuvo la ATSA en su página web.