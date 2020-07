Sol Pérez durísima con los que la acusaron de no pagar impuestos

Luego de que se diera a conocer el proyecto de ley que determina la posibilidad de que los influencers tengan que pagar impuestos por el servicio de publicidad digital en las redes sociales Sol Pérez fue duramente criticada en Twitter y acusada de no pagar por sus publicaciones publicitando en las redes sociales. La pelea se produjo con un seguidor en Twitter que la trató de “evasora de impuestos.”

A raíz de el proyecto de Cristina del Carmen López Valverde, las redes se revolucionaron. “Impuesto al influencer. Sí, leíste bien. IN FLU EN CER. Si sale me va a poner feliz por todos los Influencers que hablaron bien del kirchnerismo y en especial por la bolu… de Sol Pérez que estaba a favor de los impuestos” lanzó picante el usuario de la red. Ante esto y con el fuerte carácter que la caracteriza, la chica del clima le respondió tajante a los que la critican y la acusan falsamente.

“Nunca leí una forrada semejante. Te cuento para vos que sos un boludo que yo ya pago impuestos por eso. Las marcas que me pagan por subir cosas las facturo. Besos bolu…” le respondió la conductora y luego agregó furiosa en su defensa: “Y si fueras un poquito inteligente, cómo vas a pagar por una red social que es gratuita y por la cual la gente no te paga por seguirte. Es decir que por la cantidad de seguidores no tenes un ingreso.” Sentenció.

Nunca leí una forrada semejante. Te cuento para vos que sos un boludo que yo ya pago impuestos por eso. Las marcas que me pagan por subir cosas las facturo. Besos boludo 😘@franpirovano https://t.co/LAOdBtolJu — Maria Sol Perez (@SolPerez) July 9, 2020

Ante esto algunos famosos Influencers salieron a defender a la rubia. “Todos los “Influencers” emiten factura cuando trabajan con marcas. Para eso somos monotributistas.” Comentó un usuario famoso de Twitter. Sol, citó este tuit y cerro el tema diciendo “Hay gente burra que le vamos a hacer.” Si bien ella no continuó hablando, los usuarios se jactaron de esto para “gastar” a la chica fitness.

Hay gente burra que vamos a hacer https://t.co/A2EJXxfpFI — Maria Sol Perez (@SolPerez) July 9, 2020

Tuvo tantas menciones que fue tendencia (TT) en la red del pajarito y los comentarios con memes iban acompañados del hashtag #ApagarSolPerez.