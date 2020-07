Taxistas y remiseros exigen un subsidio gubernamental

En el contexto de la pandemia por el coronavirus que nos toca afrontar hoy, también encontramos dificultades en el ámbito laboral; por lo menos los choferes de taxis lo pusieron en manifiesto en ruidosas protestas en la capital catamarqueña, reclamando un resarcimiento económico para enfrentar sus situaciones económicas personales.

Exigieron un subsidio de $20.000 por chofer, debido a que por el panorama actual, no hay circulación de personas en las calles, reduciendo así su trabajo. La decisión quedaría en manos del municipio de San Fernando del Valle de Catamarca, que no estaría en condiciones de afrontar tal gasto. Así lo comunicó el secretario de Gobierno, Gustavo Aguirre: “no tenemos hoy la posibilidad de hacer una asistencia económica en los términos que nos están planteando”.

También aclaró que no todas las empresas están de acuerdo con el petitorio: “no son todos los taxistas y remiseros de la Capital. La mayoría de las asociaciones y empresas se comunicaron con nosotros manifestando que no están de acuerdo con esa forma de actuar” expresó Aguirre. Consternado por el reclamo de los choferes aseguró que de cumplir con el pedido, podría costarle 34 millones de pesos al gobierno y que la municipalidad no puede cubrirlo.

Además, aprovechó el espacio para aclarar que se inició un proceso de distribución de asistencia alimentaria para los choferes que trabajan en la Capital, estimando una cifra que supera las 900 licencias otorgada. Asimismo, en los controles de tránsito se exigirá el cumplimiento de las medidas: uso de mamparas, barbijo o tapabocas, alcohol en gel en el vehículo y la higiene constante del mismo.

Respecto de esto último, aseguró “la Municipalidad ha adquirido en estos días algunas mamparas para darles a los que no han podido adquirirla por sus propios medios. Y además, estamos viendo si colocamos un lugar de sanitización para que cada tanto pasen por ahí y puedan limpiar de manera más profunda”.

Sin embargo, esta problemática deberá ser definida en el centro municipal según las palabras de Aguirre que comentó: “La Provincia iba a evaluar, pero entendimos que el tema taxis y remises, como es competencia municipal lo íbamos a manejar nosotros. Y desde nuestras posibilidades no tenemos los recursos para satisfacer esa expectativa que tienen. Habría que ver otras posibilidades”.