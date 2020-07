Valle Viejo: chófer de taxi dio positivo al Covid-19 y la empresa cerró de modo preventivo

Siguen saliendo historias relacionadas al Covid-19 en los distintos municipios de Catamarca. Entre los últimos casos, en Valle Viejo, registraron un nuevo positivo, se trata de un chófer de una remisaría llamada Coop Taxis Remisses Valle Viejo. La misma tuvo que cerrar preventivamente hasta determinar si los compañeros de trabajo se contagiaron, porque habría tenido contacto estrecho con otros cinco chóferes.

La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, fue quien confirmó el caso del chófer a través de declaraciones radiales. “En este momento tengo una lista de personas con las que esta persona estuvo en contacto y Salud ya está trabajando en la cadena para aislarlas y hacer testeos”, comunicó. Hay un riesgo potencial de contagio comunitario pero no debe caerse en la paranoia. Recordar siempre las medidas de higiene y la humanidad inherente, que el miedo no genere estigmatización sobre otros.

Palabras de la empresa

La empresa emitió el comunicado a través de su Facebook: “¡Buenas noches! Queridos clientes, por razones que ya son de conocimiento vamos a cerrar nuestra empresa por tiempo indeterminado sepan disculpar. También queremos dejar tranquilo a cada uno de nuestros clientes, sepan que el chófer con caso positivo hace 5 dias que no estaba trabajando. Muchas gracias SEPAN DISCULPAR LA MAL INFORMACION”.

Acompañan al posteo cientos de reacciones y comentarios que dejan entrever la solidaridad de la gente de Valle Viejo. “Quédense tranquilos. Sé la responsabilidad de la empresa no por esto van a juzgar a todo yo siempre fui cliente de la empresa y no por esto voy a cambiar. Son excelentes los servicios. Como se contagió él podría haber sido cualquiera. Saludos y a esperar que pase rápido todo”, escribe el usuario Ricardo Valentini. Otra seguidora de la página, Estela Fernández, comenta: “Me solidarizo con cada trabajador que no se puede quedarse en sus casas. Estamos para apoyarnos”.

¿Qué deben hacer taxis y remises?

La ordenanza de desinfección de vehículos, vigente desde mayo, debe cumplirse ahora más que nunca a rajatabla. Los automóviles también deberán incorporar una mampara, ya sea de vinilo o acrílico, para separar al chofer de los pasajeros. Con el fin de proteger a ambos de posibles contagios. Por otro lado, es necesario recordar las dificultades que enfrenta el rubro, ante la estrepitosa caída de solicitud del servicio, y ante las exigencias que deben cumplir sin ningún respaldo económico.