¿Y el COE?: Un súper de Belén abrió una semana antes de cumplir la cuarentena

Los COE desconciertan. En Belén se quejan porque un Supermercado que tenía que estar en cuarentena abrió sus puertas sin importar las consecuencias y nadie reaccionó, ni el COE ni el intendente belicho, Daniel “Telchi” Ríos. Por eso es que los comerciantes y vecinos se manifiestan indignados porque al parecer aún en emergencia por el covid-19 siguen existiendo “coronitas” para los empresarios poderosos con influencia política en los pueblos.

Todo nace con la situación que saltó con el camionero que pasó por Belén e iba camino a Antofagasta de la Sierra con una máquina para la Galaxy, y que después dio positivo en La Rioja. El transportista tuvo contacto con mucha gente entre los sospechosos se encuentra un empresario de apellido Nieva que tiene varios emprendimientos vinculados al comercio y la minería. Así, todos los empleados del super debían estar en cuarentena y por supuesto el lugar cerrado.

Resulta sin comprensión que el Supermercado conocido como “Comercial Belén” haya hecho solo una semana de la cuarentena. Obviando la otra porque decidió abrir al margen de las disposiciones que deberían cumplirse a rajatabla en toda la provincia. El reclamo por la incoherencia no solo fue de los vecinos sino de los comerciantes que permanecen con las persianas bajas para respetar el aislamiento dispuesto por las autoridades.

Los belichos hablan de indignación e incoherencia. En este contexto se inscriben las peleas entre el intendente Ríos y los integrantes del COE por criterios distintos que hicieron mucho ruido esta semana. Ríos salió a descartar casos de covid-19 y los integrantes del COE lo cruzaron al jefe comunal tratándolo de irresponsable porque no estaban los resultados definitivos y no era la palabra autorizada. Ríos contestó que irresponsable es tener a la gente con incertidumbre.

Los COE tienen criterios distintos y marean. No hay un criterio unificado y al parecer tampoco se respeta la autoridad o no se informa como corresponde. La cuarentena no puede cortarse porque a algún empresario le parece, para eso está el COE. Si cada COE va a aplicar su criterio en cada pueblo y los intendentes también van a hacer lo que les venga en gana, entonces los empresarios y la gente tendrán una gran excusa. Por algo saltamos de 1 a 40 casos en una semana.