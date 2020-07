Cifras que no bajan: Argentina registró hoy 3.449 nuevos casos de covid-19

Las cifras de casos positivos de covid-19 en nuestro país cada vez son más alarmantes y no bajan. Si bien dentro de la región, Argentina es quien mejor supo manejarse en la pandemia comparada con los países vecinos. Resulta imposible no preocuparse, al ver que se acerca la fecha estipulada para terminar con la cuarentena, los casos siguen apareciendo y aún no se encuentra una vacuna. Además de la terrible situación económica en la que se encuentran muchos trabajadores informales y monotributistas argentinos.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que el día de hoy, sábado 11 de julio, se registraron 3.449 nuevos casos positivos y 36 víctimas fatales por covid-19. Ante estos datos, el total de pacientes infectados en todo el país asciende a 97.509 y los fallecidos a 1.810. Del total de los casos sólo el 1,1% son importados (lo que equivale a 1.080 casos). El 33,4 % (32.616 casos) son por contactos estrechos con casos confirmados y el 48% (46.824 casos) por circulación comunitaria, lo cual reafirma la importancia de respetar la cuarentena y el distanciamiento social. El resto de los pacientes se encuentran en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 23 nuevas muertes, las cuales se sumaron a las 13 ya informadas en el informe matutino. De las primeras 23 víctimas mencionadas, 11 son hombres: 6 de 79, 91, 73, 82, 102 y 78 años, todos residentes de la Provincia de Buenos Aires. Luego 5 de 89, 54, 75, 71 y 80 años, que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las víctimas femeninas son 12: 8 de 98, 67, 76, 79, 95, 70, 84 y 97 años, residentes en la Provincia de Buenos Aires. Mientras que las pertenecientes a CABA son 4 de 79, 56, 80 y 98 años.

Las 13 muertes registradas en el informe matutino son 9 hombres: 5 de 72, 78, 87, 75 y 45 años de la Provincia de Buenos Aires; 3 de 69, 65 y 64 años de CABA y uno de 83 años de Chaco. Las mujeres fueron 4: 2 de 65 y 66 años, de la Provincia de Buenos Aires. una de 91 años de CABA y una de 86 años de Chubut. Por su parte, los casos confirmados de covid-19 internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) son 701. Mientras que el porcentaje de ocupación total de camas de UTI adulto en la Nación es del 51,2% y para el Área Metropolinada de Buenos Aires (AMBA) del 58,2%.

En el día de ayer se realizaron alrededor de 10 mil nuevas muestras, mientras que desde el inicio del brote se llevan realizadas 456.042 pruebas para esta enfermedad. A la fecha, el total de altas es de 41.408 personas y el número de casos descartados hasta ayer es de más de 280 mil. Recordamos que la provincia de Tierra del Fuego contabiliza también los 13 existentes en las Islas Malvinas.