Diego Maradona se enfrenta a Netflix

Una vez más Diego Maradona se encuentra en el centro de las peleas, esta vez no es contra sus hijas o sus ex mujeres. En medio del revuelo por sus pedidos a Amazon Prime Video respecto a la serie que contará su historia “Sueño Bendito” y que lo tiene en conflicto con Claudia Villafañe, Maradona no da descanso y se enfrentará a Netflix. Esto lo dio a conocer su abogado Matias Morla.

Paolo Sorrentino, famoso cineasta italiano, ha creado un nuevo film que habla de la vida del ídolo del futbol. “Ha sido la mano de Dios” que se estrenará muy pronto en Netflix. Sorrentino es reconocido a nivel mundial por ser el creador de otras grandes series como son: The Young Pope y The New Pope. Incluso ha ganado premios, como el Oscar a la mejor película extranjera de la mano de su film La Gran Belleza.

“Diego Maradona no autorizó el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la justicia por el uso indebido de una marca registrada.” Informaba el abogado del técnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata por medio de su cuenta de la red social Twitter. El director italiano, es oriundo de Nápoles, ciudad donde Maradona es muy admirado (también por el cineasta).

Diego Maradona no autorizo el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada. https://t.co/dKXi5H2g0O — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) July 11, 2020

No es la primera vez que el Diez enfrenta conflictos legales por el uso de su imagen, ya vivió una experiencia similar en el año 2017 cuando fue incluido en el juego PES 2017 sin su autorización. En aquel entonces la empresa de videojuegos Konami llegó a un acuerdo monetario con la leyenda futbolística para cancelar el juicio. Una parte de ese dinero se destinó a la construcción de canchas de fútbol para niños en nuestro país.

La película que pretende contar el director italiano, hace alusión al gol que Diego Armando hizo en el mundial de fútbol de 1986 contra la selección de Inglaterra. En un comunicado que daba pocos detalles sobre qué aspectos de la vida del ídolo abarcará el film, Paolo confesó su profunda admiración hacia él y confirmó: “Feliz de compartir esta aventura con Netflix y con el productor Lorenzo Mieli.”