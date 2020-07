Horóscopo: ¿Qué les espera a los catamarqueños este sábado?

Aries y Tauro

El horóscopo indica que ambos signos atraviesan complicaciones amorosas. A Aries se le recomienda aclarar cuestiones sentimentales para evitar conflictos. Mientras que Tauro debe recordar lo que lo enamoró de su pareja, para trabajar en ello y recobrar la pasión. En la salud, arianos y taurinos deben mejorar la alimentación, será clave para prevenir enfermedades. Respecto a lo laboral, Aries debe ser paciente y menos impulsivo, por otro lado Tauro encontrará algo que realmente le gusta hacer.

Géminis y Cáncer

¡Buenas noticias en el amor para ambos! Este sábado Géminis va a descubrir amor en quien menos pensaba y Cáncer con quien tanto esperaba. En la salud, los primeros deben evitar atascos de comida y los segundos no abusar de desinfectantes durante la limpieza. En cuanto al trabajo, cautela para los de Geminis, lean las letras chicas antes de firmar contratos y claridad para Cáncer, no hagan labores que no les competen.

Leo y Virgo

Este sábado tomen el amor con pinzas, Leo debe ir despacio para evitar malos entendidos, y a Virgo se le recuerda que una disculpa sincera puede hacer cambios significativos. En la salud, escuchen las señales del cuerpo, reconozcan el estrés, y dense un respiro. Virgo empezará el día con mucha energía, aprovechen el impulso para hacer limpieza. En lo laboral, el nuevo ritmo no le sienta bien a Leo, el cambio de sistema y la incorporación a la tecnología, pero paciencia, se acostumbrarán. Los de Virgo por otro lado, es un buen momento para convertir eso que te divierte en tu fuente de ingreso.

Libra y Escorpio

Momentos complicados para el amor. Libra debe pasar de las discusiones y guiarse más de las corazonadas. Escorpio, meditar más sus decisiones y aclarar sus ideas. En la salud, al igual que los signos anteriores, deben cuidarse del estrés, algo que sobrellevarán mejor los libra. En cuanto al trabajo, Libra será reconocido por su progreso laboral y Escorpio debe frenar un poco antes de renunciar impulsivamente.

Sagitario y Capricornio

Las predicciones del horóscopo para el amor son diametralmente distintas para estos signos. Sagitario está en un muy buen momento, es posible el retorno de viejos amores, y el fin de relaciones estancadas. Mientras que Capricornio debe cuidarse de sus celos y planteamientos. En la salud, se recomienda a ambos un poco de ejercicio para calmar la ansiedad, y Capricornio podría sentir mejoras respecto a problemas de tiroides. Sobre el trabajo, que la angustia no los supere, ¡atentos capricornianos a nuevas oportunidades!

Acuario y Piscis

Acuario se sentirá particularmente romántico este sábado, es una buena oportunidad para un fin de semana íntimo. Piscis, por otro lado, debe dejar de suponer infidelidades donde no las hay. La salud, y sobre todo mental, será muy importante para ambos, un poco de ejercicio ayudaría a mejorar los ánimos de estos signos. Finalmente, en lo laboral, tanto Acuario como Piscis están en un momento creativo/reflexivo que los ayudará a pasar los momentos difíciles. Sobre todo Acuario, sus ideas originales le harán ganar dinero si las pone en práctica.