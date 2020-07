¡Muy osada! Mica Viciconte y unas fotos que generaron suspiros

Con casi 2 millones y medio de seguidores en Instagram, Mica Viciconte cautiva a sus fanáticos con cada posteo que hace. La joven es usuaria activa en el mundo de Internet, donde también aprovecha mucho para trabajar y promocionar algunas marcas. Hace unos días subió unas fotos en su perfil y encendió las redes con tanta belleza. Actualmente está en pareja con Fabián Cubero junto a quién suele mostrarse mucho a los internautas y se han posicionado como una de las parejas más atractivas de las redes.

La primera imagen que calentó las redes nos muestra a una Mica Viciconte muy sensual, posando desde su habitación con un jean y una campera de cuero negro ¿El detalle? La ex chica combate no está usando nada debajo de su campera. “Linda”, “Diosa”, “Reina”, “Hermosa” le comentaron algunos de los fanáticos que vieron esta fotografía suya que tuvo más de 72 mil me gusta por parte de los usuarios.

Ayer, siguió subiendo la temperatura con un bikini violeta y unos lentes de sol súper cancheros. ¿La cuarentena la hizo extrañar el verano? Obviamente sus fans no tardaron en hacerse presentes con sus mensajes. La postal juntó casi 95 mil me gusta y obtuvo más de mil comentarios donde se destacan algunos de sus amigos famosos, como es el caso de la ex gran hermano Maypi Delgado, que comentó la foto de su amiga con un “Bomba.”

Viciconte de 31 años, se dio a conocer al mundo del espectáculo luego de su participación en el programa televisivo Combate, participó del Bailando por un sueño en el año 2017 y 2018 y se hizo popularmente conocida en el mundo de las redes sociales. Su relación con Poroto Cubero, el futbolista ex de Nicole Neumann, terminó de consagrarla como figura pública ante el mundo del espectáculo.

El futbolista y Mica mantienen una relación desde hace 3 años y en más de una oportunidad se han visto envueltos en polémicas con la ex de Cubero. Incluso tienen una medida cautelar que no les permite nombrar a la madre de su hijas, Sienna, Allegra e Indiana. Hace pocos días presenciamos un nuevo episodio de esta novela que terminó con una Micaela Viciconte quebrándose en vivo en el programa donde se desempeña como panelista.