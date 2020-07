Salió a bancarla: Pampita defendió a Wanda Nara “Me encanta todo”

Pampita Online es un programa donde se analizan todas las novedades de actualidad, por supuesto también, las del mundo del espectáculo. En este sentido, Pampita, conductora de el show en cuestión, salió a bancar a Wanda Nara cuando en uno de los segmentos se habló sobre la nueva casa que ella y su marido Mauro Icardi tiene en París desde hace poco, cuando toda la familia dejó su hogar en Italia para acompañar al futbolista en su carrera junto al París- Saint- Germain.

El contrato de Mauro con el equipo francés es hasta el 2024 por lo tanto, la familia pasará largo tiempo en esta nueva casa, que tiene todo para deslumbrar y Wanda Nara, lo ha ido mostrando por las redes sociales. “Ay, es divina la casa. Además me gusta esa cosa argentina de que se juntan todos los chiquitos y juegan en el jardín. Y ves un montón de gente, y las chicas que también se juntan. Está bueno juntarse” comenzó diciendo Pampita durante su análisis.

“La casa es nueva, lindísima, tiene un parque gigante. Estuve viendo que todos usaron la pileta. Ellos ya dejaron atrás lo del coronavirus. ¿Cuánto nos falta para eso? Mira cuando hagamos un asadito con amigos” prosiguió diciendo la conductora, ilusionada de que llegue el momento en nuestro país en el que todos podamos reencontrarnos con nuestros seres queridos una vez terminados los contagios por la pandemia.

“Me encanta todo. Sus hijos, sus hijas, la casa, el amor que se tienen y la familia maravillosa que formaron. Se merecen todo porque él es uno de los mejores jugadores del mundo y ella le administra la carrera” prosiguió Caro, halagando a Wanda y su rotundo cambio de vida luego de que dejó Argentina. En ese momento una de las panelistas que trabaja junto a Ardohain, le pregunto si ella había tenido la oportunidad de conocer a la mediática y su marido.

“Estuvimos en el mismo tiempo en Ibiza, pero no me los crucé. Con Wanda he tenido trato, es muy amorosa, pero no soy de su círculo de amigos ni mucho menos. Me encanta todo, me parece bárbaro que disfrute la vida y que muestre todo lo que se compra. No hay que tener miedo a lo que dice el otro. Se lo han ganado con mucho laburo” comentó Caro. Como sabemos, Nara posee casi 7 millones de seguidores, y por supuesto los heaters no pueden faltar, ante tanta exposición en más de una oportunidad ha sido duramente criticada, inclusive hace un tiempo había optado por no tener los comentarios de la red activados.

Esta no es la primera oportunidad en la que Pampita defiende a Wanda Nara, hace casi un año la conductora también había defendido a Wanda luego de una pelea con el padre de sus 3 hijos varones, Maxi López cuando el futbolista brindó fuertes declaraciones de la madre de sus hijos y le agradeció a Icardi por “habérsela llevado.” En ese entonces, Zaira Nara, la hermana menor de la rubia, le agradeció a Carolina las palabras que tuvo para con su hermana.