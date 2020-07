Soltero codiciado, ¿Quién es la millonaria interesada en Marcelo Tinelli?

Si bien han pasado solo un par de semanas desde que se anunció la separación menos esperada de toda la farándula, tanto Guillermina Valdés como Marcelo Tinelli causan estragos entre los solteros. Al conductor, ya se lo ha vinculado con al menos 3 mujeres y sabemos que por parte de la modelo, hay un importante político porteño interesado. Si bien mucha gente del entorno de Marcelo ha manifestado que él quiere volver con la mamá de su hijo hace pocos días se escucha muy fuerte el nombre de otra mujer, que estaría cerca suyo.

Este rumor, lo dio a conocer el periodista Luis Ventura, que habló no solo de esta mujer que sería la más próxima a Marcelo Tinelli, sino que aprovechó para comentar un poco sobre las otras dos candidatas. “En realidad tiene tres. Dos del mundo del espectáculo y una millonaria. Si las versiones son ciertas o no, yo no lo sé. No puedo confirmarlo. Dos de ellas son personas que aparecieron en el Bailando en determinado momento” contó Ventura.

Al parecer, la candidata con mayor cercanía al cabezón, es la mujer millonaria, de 47 años. Oriunda de la provincia de Chubut, dueña de una cadena de supermercados y con una familia adinerada. Pocos días después y con esta sospecha de nuevo amor girando en la vida de Marcelo, el periodista Rodrigo Lussich, de Intrusos, brindó datos un poco más específicos respecto a la enigmática millonaria.

La nueva mujer de la vida de Tinelli, sería una de las integrantes de la familia Menéndez-Behety, dueños de la cadena de supermercados La Anónima, familia pionera en la Patagonia con más de 162 sucursales en 83 ciudades. ¿Cómo habrá conocido el conductor a la millonaria? ¿Se terminó definitivamente el amor con Guillermina? La ex pareja vivió 8 años de amor luego de la separación de la empresaria con el productor Sebastián Ortega. Juntos con Marcelo, son padres del pequeño Lorenzo Tinelli, que actualmente tiene 6 años.

¿Cómo llevará el más chiquito del clan Tinelli la separación de sus padres? Por el momento hemos podido apreciar que pasa el aislamiento social algunos días con su mamá y otros junto a su papá y su hermana Cande Tinelli, quién suele subir videos y fotos jugando con él. ¿Quedarán posibilidades de regreso? No solo los amigos más íntimos de Marcelo Tinelli conocen sobre los imposibles que hace para recomponer la relación, el mismo, confesó al periodista Tenembaum, quién lo consultó por otros temas distintos, estar sufriendo mucho la ruptura.