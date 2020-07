¡Terminante contra los haters! Cande Tinelli no se guardó nada para los que la acusan de ser “toda de plástico”

Cande Tinelli, la segunda hija del conductor más importante de la televisión, es una de las más grandes Influencers del momento en las redes sociales. Muchos disfrutan de ver a la joven de 29 años expresarse con tanta libertad y representa un gran icono de la moda. La joven sube a su cuenta fotos muy sexys, donde comparte con sus seguidores todo sus tatuajes y sus looks. Con más de 4 millones de seguidores no todos los comentarios que recibe suelen ser buenos, por eso, harta de los que la molestan, arremetió con todo y contra todos en un video.

“Qué poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas hechas, tengo siliconas y no son plástico.” Comenzó diciendo irónicamente. ”Me operé la nariz y tampoco tiene plástico.” Continuó “ Y la boca obvio que me pongo relleno, no es plástico tampoco” dijo reflexiva, para luego cerrar el video con una contundente frase: “Igualmente, si yo fuese toda de plástico, me pueden chu… bien las dos te…”

Sin dudas, Lelé llegó a su punto límite de aguante. Ya que por lo general no suele contestar a las críticas. Hace unos días atrás también le respondió a un seguidor cuando subió una foto junto a su hermana Juana, donde se las ve muy parecidas. Esta persona había utilizado la misma frase para referirse a las hijas de Marcelo. “Todo plástico” a lo que Candelaria le contestó: “Juana no, yo sí” quizás, nuevos mensajes de este estilo colmaron su paciencia y tuvo fuertes palabras con esas personas malintencionadas.

La cantante, ha aprovechado este tiempo de aislamiento para crear nuevos temas, hace un par de semanas conocimos su canción “Loca enamorada” que arrasa con todo en las plataformas de streaming. El nuevo single habla de la forma apasionada de amar de algunas mujeres que aman con locura. A principios de la cuarentena nos enteramos que Cande Tinelli estaba en una relación con el futbolista Federico Giuliani pero hace poco en una encuesta con sus fans dejó a entrever que nuevamente está soltera.

“De novia conmigo misma” contestó al fanático sobre su situación sentimental. Al parecer la cuarentena fue difícil para la pareja, no solo la suya, sino la de muchas otros famosos, , han llegado al final de su relación a lo largo de estos meses. En nuestro país el número de divorcios se ha incrementado, sobre todo desde el mes de abril hasta hoy, aunque aún no se conoce la cifra específicamente, los especialista determinar que va en aumento.