Usuarios de Twitter atacan al Afip luego de dar un comunicado sobre el ATP

Como una de las medidas asistencialistas durante la pandemia, el Estado sacó en abril el programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción. Destinado a ayudar a las empresas privadas, para que no despidan al personal en este difícil momento. Con este plan, el gobierno se hace cargo del 50% del salario de los trabajadores privados. Lamentablemente el servicio no está funcionando con regularidad y hay retrasos en los pagos del ATP.

En la última información sobre el ATP, la Afip publicó en su cuenta de Twitter: “Los empleadores ya pueden consultar el monto del salario complementario correspondiente a junio. Que será transferido a la cuenta bancaria de cada una de las trabajadoras y los trabajadores beneficiados. Para hacerlo deben ingresar con clave fiscal en la página del AFIP”. Lo que parecía una buena noticia fue el detonante de una oleada de respuestas negativas.

Comentarios de Twitter

Los usuarios de Twitter expresaron su molestia por malos manejos en los pagos de ATP, entre los reclamos hay una recurrente molestia de que lo hayan informado ahora, durante el feriado del fin de semana largo. “Caraduras. Los aprobaron ayer. Los empleadores no pudieron pagar los sueldos, y los empleados no saben cuándo se les va a pagar, porque la fecha no está actualizada”, se descarga una usuaria.

En el mismo sentido reclaman @PaoRiver77: “Prórroga de F931 mínimo, ya q informan en pleno feriado… Hace meses igual… Los empleadores hasta último momento sin saber q deben pagar y los contadores trabajando a mil”. Y @alejovilela: “Caraduras siguen poniendo cosas los feriados y fin de semana es una falta total de respeto a los y las contribuyentes y a los contadores y las contadoras. Les hablo en su idioma a ver si entienden de una buena vez”.

@Larita_MG también se queja de los tiempos de Afip: “Vergüenza. Siempre lo mismo. Durante fines de semana, feriados o días no laborables salen este tipo de cosas. Mientras, los empleados siguen sin cobrar. Por otro lado, MÍNIMO prorroguen el vencimiento del 931. Cada vez se hace más difícil laburar así”. Entre otros comentarios que reflejan el malestar provocado por la incertidumbre económica intensificada por la pandemia.