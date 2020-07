Yanina Latorre amenazada por el abogado de Belén Francese

Desde que se conoció el resultado positivo de coronavirus de la vedette Belén Francese, ha sufrido múltiples agravios por parte de sus vecinos. Tantos, que la artista decidió tomar medidas legales. Yanina Latorre, que tiene como fuente de lo que se está viviendo en el edificio a una de las vecinas de Belén, confesó haber recibido amenazas por parte del abogado de Francese con quién discutió en una conversación telefónica por no querer revelar su fuente de información.

Recordemos que Belén Francese, no solo fue acusada de ser la persona que propagó el virus por su edificio, sino que aprovechándose de la situación, el encargado del lugar quiso cobrarle una multa a la artista. Pasados los días lejos de calmarse, la situación fue subiendo cada vez más de tono y los inquilinos del lugar hasta la escracharon por las redes sociales.

Ante esto, Francese determinó que debía iniciar acciones legales. Y demandará a sus vecinos por discriminación, hostigamiento y por dañar su imagen pública. Masa allá de esto, Yanina Latorre, hizo su descargo en Los Ángeles de la Mañana y contó que en medio de las denuncias, el abogado de la cómica, Alejandro Broitman, le había llamado con un tono amenazante. “Quiero que me digas quién te dio la fotito con la multa de Belén. Le dije que como periodista yo protegía mi fuente y no tenía porque revelarla.” Comenzó diciendo Yanina.

“Me empezó a amenazar con las denuncias y como insistía me dijo: Yo te voy a poner en la causa y te voy a hacer citar por un juez para que declares. Yo le digo: ¿me estás amenazando? Yo quiero que vos me digas porque lo que ustedes hicieron es violar la correspondencia” prosiguió el relato. Ante esto Yanina le explicó al letrado que las expensas no es violar la correspondencia porque son públicas para todo el edificio. “No fue una amenaza directa pero me sentí amenazada” expresó la panelista.

“Le dije esta conversación no me está gustando. Me parece que te voy a hacer llamar por Burlando. No está bueno que un abogado me amedrente. Yo soy muy profesional y cuando alguien me llama con una data pido pruebas, papeles e imágenes como hice en este caso. Yo si no tengo pruebas no levanto nada de redes sociales” finalizó el relato. Y luego de contar su experiencia, Latorre agregó que su fuente también había recibido amenazas por parte de este hombre.