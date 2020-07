Ancasti: recibieron nueva ambulancia y una camioneta policial 0km

En el marco de la pandemia que atraviesa el mundo y de la cual Catamarca ya no está exento, es necesario reforzar la instrumentación del personal más afectado. Quienes son sin duda, el personal de salud y el área de seguridad. Por ello, es una gran alegría para los vecinos de Ancasti contar con nuevas unidades móviles para estas profesiones. Ya que no solo vienen a colaborar con este personal en particular, sino con toda la comunidad que se verá beneficiada.

La Municipalidad de Ancasti informó hace unas horas: “El día miércoles, el Departamento Ancasti, recibió una ambulancia totalmente equipada y un móvil policial para ser destinados a las respectivas áreas de salud y seguridad de nuestra jurisdicción”. Las nuevas unidades fueron destinadas al Hospital de la Villa de Ancasti y a la Comisaria Departamental Zona “G” Villa de Ancasti, respectivamente.

Rodolfo Santillán, el intendente de Ancasti, comentó que fue uno de los primeros pedidos que solicitó al gobernador Raúl Jalil, cuando realizó su primera visita en calidad de mandatario provincial. Les agradeció a él y a los Ministros de Salud y Seguridad, Dra. Claudio Paladino y Dr. Hernán Martel, por el gran aporte al Departamento. Cerró diciendo: “El trabajo de manera unida y en conjunto permitirá alcanzar un mejor mañana para todos los Ancasteños”.

Situación en Ancasti

Desde el 9 de julio todos los accesos al Departamento Ancasti se encuentran cerrados y hay severas restricciones en el ingreso y salida de personas. Solo están exceptuados quienes constaten situaciones de fuerza mayor. Ningún camión ingresa, los comerciantes deben acudir a un punto fijado para retirar mercaderías. Mientras, los ciudadanos continúan con la Fase 1 de la cuarentena, en al aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta nuevo aviso.