Christophe Krywonis cara a cara con Samanta Casais

A una semana de la escandalosa final de Bake Off, que tuvieron que regrabar luego de que se conociera que Samanta Casais, cometiera fraude a la hora de completar el formulario de inscripción, la polémica continúa. En Podemos Hablar, el ciclo televisivo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefé, Christophe Krywonis confesó qué ocurrió con la ex participante del certamen y en qué posición se encuentra él al respecto. “Lo único que nos preocupó fue tu estado anímico, que no te afectara mucho todo, porque nos impactó cómo se fueron de mambo”.

La pastelera participó del programa como invitada por videollamada. Allí declaró que: “Lo complicado fueron las redes sociales. Y lo crudo con lo que me tuve que afrontar fueron los comentarios que se fueron de tono. Eso fue lo que más me afectó y marcó”. “¿Llegaron a amenazarte?”, le consultó el conductor. “No amenazarme no, pero me dijeron que me deseaban la muerte”, replicó Samanta. “Bueno es casi lo mismo”, agregó Kusnetzoff.

“Sabés todo lo que te he dicho, lo que sentimos con Damián (Betular) y con Pamela (Villar), porque Paula (Chaves) estaba teniendo a su bebé. Pensamos todo por igual. Lo único que nos preocupó es tu estado anímico y psicológico. Nos impactó realmente mucho porque se fueron al carajo. Gente que habla de política que empezaron a opinar, gente que hace radio decían cosas que no correspondían, y los haters”, manifestó Christophe en defensa de Casais. Y agregó: “Hay medios atrás que se ocuparon de alimentar esta historia y a los haters de muy mal modo”.

“Pobrecita. Te pasó a vos algo que nadie imaginaba posible. Nosotros como jurado, y hablo por Telefé y Turner (la productora), lo único que nos preocupó después es cómo terminar para que Samanta no quede afectada por todo eso”, confesó el cocinero francés. “No me obligaron a participar de la nueva final, pero lo sentí necesario, honesto, me parecía importante estar, y sobretodo por respeto”, continuó la pastelera. “Cuando uno comete errores los tiene que asumir con la frente en alto, y me hizo bien realmente”, aclaró Casais.

Ante la reflexión de Krywonis, Samanta añadió: “Sentí que dejaba atrás una mochila llena de piedras que venía cargando hacía 15 o 20 días. Creo que esa fue la primer noche después de todo lo que pasó que pude dormir en paz. Deseo que Dios ilumine las almas de los haters y los saque de esa oscuridad porque no está bueno”. “No nos olvidemos que esta chica hace tortas de la puta madre”, concluyó Christophe. Benito Fernández contó una anécdota con mucho humor: “Hacía dos meses que me había separado y a todos los chicos que le hablaba me contaban que iban a ver la final”.