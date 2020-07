Flor Vigna rompió en llanto al hablar de Nico Occhiato

Flor Vigna comenzó su carrera en Combate, donde conoció a Nico Occhiato, su novio por varios años con quien transitaron el medio, desde el teatro hasta el Bailando por un Sueño. No obstante, hace un año, luego de varias idas y vueltas, la relación llegó a su fin rompiéndole el corazón a varios seguidores de la pareja. La bailarina comenzó a salir con su coach en ese entonces, Mati Napp, con quien duró un par de meses. Por su parte, al conductor no se le conocieron nuevas parejas. Sin embargo, se consagró campeón del Bailando 2019.

Anoche, la actriz participó en Podemos Hablar, el exitoso ciclo televisivo que conduce Andy Kusnetzoff para Telefé, junto a los invitados Christophe Krywonis, Romina Malaspina y Benito Fernández. Allí Vigna aprovechó las consignas del conductor para sincerarse acerca del amor que siente por su ex. Le tocaba al jurado de Bake Off hacer una pregunta para Flor, pero al final la hizo Kusnetzoff. “Cuando uno se separa, ¿hay que borrar de Instagram y de las redes sociales las fotos con el ex?”, la interrogó el conductor.

“No, yo lo amo a Nico, de otra forma”, confesó la ex participante del Bailando. Y continuó: “La última borrachera que tuvimos estuvo muy buena porque decíamos ‘¿qué pasa acá?’. La última vez que hablamos fue antes de la cuarentena en una entrevista para su programa. Y cuando terminó el Bailando dijimos ‘bueno ¿qué onda que incluso cuando nos separamos la vida nos pone el mismo laburo?’. Y llegamos a una conclusión muy linda, en donde yo le decía ‘te amo más allá de hombre’, no es que nos calentamos, pero sí hay ganas de contarle un problema familiar”.

“Fuimos caminando juntos”, declaró Flor y en ese momento rompió en llanto. “Me emociona porque lo quiero más allá de otra cosa, es como un amor de hermanos, nos hicimos muy bien. Es un amor infinito que en este momento no se da por otras cosas. ‘Te amo y siempre te voy a amar’”, manifestó la bailarina y afirmó que no quería llorar en el programa. “Es una persona que marcó mi vida desde otro lugar que trasciende los géneros”, añadió. “Me parece que es un amor reinventado. Eso es lo que tiene la gente joven que nosotros no tuvimos”, se sumó Benito.

“Es un amor super real que te genera respeto”, confesó Malaspina. Horas antes de asistir a la grabación del programa, Vigna exhibió algunas opciones de looks que tenía para participar del ciclo televisivo. Finalmente se decidió por un conjunto verde oscuro de dos prendas. La bailarina transita la cuarentena obligatoria sola en su departamento en Buenos Aires. Desde que comenzó se la ve muy activa en las redes, ya sea haciendo vivos, tocando el piano, dando consejos de meditación, cantando o bailando.