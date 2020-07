Horóscopo: predicciones de domingo para los catamarqueños

Aries y Tauro

El horóscopo indica que ambos signos mostrarán particular inteligencia emocional el día de hoy. Los arianos se verán recurriendo a familiares y amigos cercanos y eso los pondrá de muy buen humor. Mientras que los taurinos harán uso de su naturaleza intuitiva para comprender a la emociones de su pareja y cercanos. Ese sexto sentido innato ayudará a las personas que lo rodean, a quienes no están pasando un buen momento. Tauro se sentirá un poco psicólogo, esa habilidad de escuchar y comprender hoy se potenciará, acompañado de buenas respuestas reconfortantes.

Géminis y Cáncer

Los geminianos estarán en modo hibernación, con pocas energías. El domingo será un día que usarán más para dormir que para ponerse al día con los pendientes. No deben sentirse culpables por ello, un buen descanso mejorará los humores al día siguiente, y eso se verá reflejado en lo sentimental. Cáncer, por otro lado, aprovechará este día para pasar más tiempo en pareja y distenderse del trabajo. Encontrar una actividad que rompa la rutina es la clave.

Leo y Virgo

Los de Leo extrañan viajar y moverse, el escape inmediato es un libro o película, pero nada le prohíbe planificar para más adelante. Está en un buen momento afectivo con todos sus seres queridos, la comunicación será valiosa en la vida íntima. Diametralmente opuesto es el caso de virgo, tiene lo emocional alterado. La paciencia hoy podría llegar a límites explosivos, por la dificultad de encontrar el lado positivo de las cosas. No se contengan, exploten, eso les dará un nuevo aire.

Libra y Escorpio

Ambos signos deberán lidiar con emociones de terceros. En el caso de Libra, lo buscarán como oreja comprensiva, pueden ser amigos, familiares, amores o colegas. Estos nuevos datos que recibirá podrían inspirar ideas creativas. Escorpio, por su parte, debe comprender mejor los sentimientos externos, sobre todo en cuanto al amor. Los sentimientos de los escorpianos son muy fuertes, pero mal expresados a veces, suelen confundirse con exclusividad y posesión, eso altera a sus parejas. Un poco de ternura podría revertir esa situación.

Sagitario y Capricornio

Hay mucho cansancio de la vida doméstica, de parte de Sagitario, la rutina reclama un cambio. Alguna actividad individual, si se sienten cansados de su pareja, ayudaría a diversificar espacios y generaría nuevos ánimos. Para los capricornianos, el horóscopo les trae buena noticias, hoy va a ser día maravilloso, con la suerte como guía. La seguridad y el buen humor producen un bienestar que los demás perciben y te harán saber lo mucho que te aprecian.

Acuario y Piscis

Uno debe contenerse y el otro avanzar. Este domingo no será el mejor día para los de Acuario, no se les recomienda tomar decisiones trascendentales. También deben evitar guerras que no le competen, lo único que ganará será enemigos, por hoy es preferible ser neutral. Por último, para Piscis será un día ideal para comenzar un proyecto personal y proyectar el futuro a largo plazo. A la vez, podría ser un buen momento para cuestionarse logros.