La reacción de Laurita Fernández ante la participación de Lourdes Sánchez en el Cantando 2020

En los últimos días se conoció la participación de Laurita Fernández como co-conductora del Cantando por un Sueño junto a Ángel De Brito. Durante una entrevista para Los ángeles de la mañana, la bailarina habló de todo. Entre ello, sobre las razones que la llevaron a su ruptura con Nicolás Cabré. Asimismo, relató qué haría ante la posible incorporación de Lourdes Sánchez al Cantando, quien tiempo atrás mantuvo una rivalidad con la actriz en el Bailando por un Sueño.

De Brito comenzó a leer al aire preguntas que le enviaron sus seguidores. “Acá me preguntan por Lourdes Sánchez”, expresó el conductor, y afirmó que la pareja del Chato Prada fue convocada, pero no aceptó porque “no se anima a mostrar su talento con la voz”. Enseguida Laurita lo interrumpió: “Re tendría que estar. Ella tenía sus temas infantiles”. A lo que Ángel continuó: “Cuando estuvo trabajando con nosotros en LAM, Lourdes estaba estudiando canto. Yo le dije que era una buena oportunidad para que la gente vea que no se odian, que fue una rivalidad del pasado”.

“Va más allá de mí, para mí es un espacio en donde se puede divertir, y más si está estudiando canto”, concluyó Fernández. Moria Casán, conocida por su lengua karateka, también habló de la participación de la bailarina en el Cantando en Confrontados, el ciclo televisivo que conduce Marina Calabró en Canal 9. “Ángel debería conducir solo. Laurita me cae bien pero no me parece que tenga que ser co-conductora de este show”, confesó Moria. Al ser consultada sobre si lo habló con la actriz, replicó: “Ella se estaría enterando ahora. No se tendría por qué ofender y si se ofende problema de ella”.

La ex conductora de Combate, se mostró muy activa en las redes desde que comenzó la cuarentena obligatoria en el país. A pesar de que al principio del encierro terminó su relación con su compañero de Sugar, Nicolás Cabré, se la ve muy feliz y con muchos proyectos. Entre ellos, conduce un programa de juegos en vivos de Instagram que se llama “JUGALA-U”. En donde sus seguidores se suman a la videollamada, y la actriz elige a quién invitar en el momento. El ciclo consta de preguntas que los invitados deben responder, y luego, en caso de ganar, se llevan premios.

Asimismo, comparte coreografías que realiza con sus fans a través de Instagram, para que ellos la aprendan, y tengan con qué entretenerse y mantenerse activos durante la pandemia. En el video que posteó en el día de ayer se la puede ver enseñando un baile de la canción “Porfa Remix”, en el que participan muchos cantantes del momento. Con mucha paciencia instruye a sus seguidores paso a paso, para que finalmente graben un video y lo suban a sus historias, que posteriormente Laurita compartirá con su público.