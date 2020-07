Lali Espósito participó de un show masivo

Hace unos días Lali Espósito dió a conocer a sus ocho millones de seguidores por medio de un posteo en Instagram, que en el día de ayer volvía a cantar en vivo por streaming a través de la aplicación BeAppLive. En vísperas del estreno de su cuarto disco, la actriz se encuentra en Madrid participando del rodaje de Sky Rojo, una serie para Netflix España. Días antes le agradeció a sus fans por el apoyo que le dieron a su última canción “Lo que tengo yo”.

“Volvemos a vibrar juntos las canciones babies”, podía leerse en su publicación. El día anterior al evento le recordaba a sus seguidores que participen por medio de la aplicación. “Estuve preparando un show en esta situación de pandemia. Es un show desde un estudio, donde preparé para que se suene todo. Obviamente no puedo tener a mi banda, ni a mis bailarines, pero bueno es un concierto diferente. La propuesta de BeApp es poder cantar y seguir estando juntos”, manifestó la ex Casi Ángeles en sus historias.

“Hace rato que no canto así que estoy un poco nerviosa, pero ahí estaremos dándolo todo como siempre disfrutando de mis canciones junto a ustedes”, declaró la cantante. No obstante, horas antes del recital Lali realizó una revelación a través de sus “stories”. “Todos ustedes fans, gente que entró a ver este concierto, crashearon el servidor de la cantidad de personas que son. Más de 137.000 intentando entrar. Eran tantos que se cayó el servidor y no puedo hablar”, esta última parte la dijo entre risas debido a que no lo logró modular la frase.

“Los de BeApp están reiniciando todo para que podamos hacer este concierto en breve. Nosotros estamos listísimos. Obviamente nos estamos pasando de hora pero es porque ustedes están locos”, expresó la bailarina. Y minutos después agregó: “Nos están avisando que están pudiendo resolver esto y que en breve salimos y comenzamos con el show así que quedensé ahí. Igual, más allá de todo el chiste, gracias porque esto es una locura. Todo esto que pasó es porque ustedes son un montón y es un honor. Ahora me puse nerviosa”.

“352.500 personas, no se puede creer”, concluyó Lali. Finalmente participaron más de un millón de espectadores. La cuenta de Twitter @LxtinoGang publicó en la red social: “¡Su poder! Lali (2.6M) rompe el récord del show en vivo de una artista latina con más likes en la historia de la aplicación de BeApp”. La actriz posee uno de los fandoms más grande del país, lo que se debe más que nada a su gran carisma y autenticidad. En el concierto cantó alguno sus hits del último tiempo.