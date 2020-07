Lizardo Ponce: uno de los participantes más prometedores del Cantando 2020

Lizardo Ponce fue uno de los primeros confirmados del Cantando por un Sueño y uno de los más halagados por el público. A pesar de que sus dotes como cantor dejan mucho que desear, sus fans lo apoyan y no ven la hora de verlo en el certamen. La semana anterior comunicó que cantará junto a Lucía Villar y será coacheado por Marie Perticari. En los últimos días los usuarios de las redes se encargaron de hacer circular videos antiguos del influencer demostrando su afinación.

@TriviaShowmatch, un usuario de Twitter que se encarga de transmitir información sobre Showmatch, realizó una encuesta en donde consultó a sus seguidores quién es su pareja favorita. Las opciones fueron Lizardo Ponce y Lucía Villar, Sofía Morandi y Bruno Coccia, Lucas Spadafora y Lola Latorre, y por último, Brian Lanzelotta y Ángela Leiva. Más de 8.000 cuentas votaron y quienes consiguieron más puntos fueron Lizardo y Lucía, con el 51% a su favor. El segundo lugar lo consiguió la hija de Yanina Latorre con el 31%.

No obstante, la rivalidad entre Lola y el influencer no existe. En sus historias compartieron una captura, donde se los ve realizando una videollamada. El instagramer le escribió en la red social del pajarito: “En distintos equipos pero re juntxs. Más #lolardo que nunca. Te quiero @lolaalatorre! La vas a romper”. La modelo le replicó: “Odio que estemos separados pero nos apoyamos más que nunca. Te amo y te voy a ir a ver a todas las galas. La vas a romper todaaaaaa @lizardoponce!”.

Moria Casán, la nueva incorporación del jurado del Cantando, definió a Lizardo como “una persona atrevida” y aclaró: “El que no se atreve no corre riesgos”. Sin embargo, se confundió el nombre y lo llamó Lisandro, lo que provocó que el influencer bromeara con ello en las redes. “Totalmente, Lisandro es un atrevido. Vaaamo @Moria_Casan! #Cantando2020”, escribió Ponce. La One continuó: “Me gusta. Es joven, está descontaminado y relajado. La gente en general está muy estructurada y hostil, el mundo es para los que rompen las reglas”.

Sin embargo, no todo es tan lindo como parece. El influencer confesó en Twitter que está muy nervioso por lo poco que falta para que comience el certamen, el cual se especula que arrancará en agosto, y todo está bastante encaminado como para que lo haga. “Mi coach me acaba de felicitar y voy a llorar de la emoción y los nervios y todo eso”. Del Bailando por un Sueño mucho no se sabe. Luego de que la producción no logró conseguir el permiso para empezar, el reality quedó un poco estancado. Por ello es que apostaron al Cantando, que no se llevaba a cabo desde 2012.