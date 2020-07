Mariana Brey, Pampita y una guerra sin fin

La guerra entre Mariana Brey y Pampita parece no encontrar tregua. El problema comenzó cuando la periodista reveló en Hay que ver que Pico Mónaco rompió todo vínculo con la modelo cuando salieron a la luz los videos en los que se lo ve manteniendo una agitada y hasta violenta discusión con la empleada doméstica. Lo que enfureció a la conductora de Pampita Online, quien luego de que Brey publique unos chats, la amenazó en Twitter: “No te metas conmigo que sé lo que hiciste con tu hijo”. Como consecuencia, la angelita le inició acciones legales.

No obstante, ese mismo día, la modelo eliminó la publicación y se justificó con que la habían hackeado, excusa que nadie creyó y la pelea no concluyó ahí. Hace unos días en Confrontados, el ciclo que conduce Marina Calabró para Canal 9, mostraron dos tuits nuevos que publicó Pampita y luego borró. “¿Algún problema si soy homofóbica?”, fue el primero. “Sí, la sigo a Amanda, ¿algún problema? Dame bloquear y listo”, continuó. Sin embargo, Calabró sospechó: “¿Soy muy mala si pienso que este nuevo hackeo es para justificar que lo de Brey había sido un hackeo?”.

Por su parte, Augusto Tartúfoli, panelista del programa, declaró: “Es la única persona a la que la hackean y a la media hora recupera la cuenta”. Hasta ahí, se hicieron puras especulaciones, pero el viernes habló Mariana Brey en vivo. Ante la pregunta de Calabró sobre “qué pensó cuando la vió a Pampita otra vez hackeada”, la periodista replicó: “Me llamó la atención como me llamó la atención también el anterior. Es algo llamativo en general, cuando te hackean y recuperás tan rápido el contenido de lo que te es propio”.

“Lo digo por experiencia propia”, continuó la actriz haciendo alusión al año anterior cuando le robaron su cuenta de Twitter, Instagram y el correo electrónico. “No hablo por hablar, lo hablo porque me pasó y la pasé muy mal , hasta se me quisieron meter en el Whatsapp. Enseguida le conté a Ángel De Brito, quien me orientó y por las dudas me eliminó de todos los grupos de Whatsapp. Estaba desesperada porque se me metieron hasta en la cuenta del banco”, manifestó Brey. Y agregó: “Tardé muchos días en recuperar todo y me tuvo que ayudar mucha gente”.

En referencia a lo que le ocurrió a Pampita, la periodista afirmó que nunca pudo recuperar su usuario de Twitter. “Dicen que es de las cosas más complicadas para poder recuperar. No existe la posibilidad de recuperar la cuenta tan rápido cuando te hackean”, explicó Brey dando a entender que lo que la modelo dice que le pasó es casi imposible. Calabró añadió: “Pampita dijo ‘ay me habrán hackeado, como a ella que también la hackean’. No fue una mujer indignada porque le hicieron algo horrible en su nombre”. “Nunca creí que la hackearon”, concluyó Mariana.