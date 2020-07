Primera renuncia en el Cantando por un Sueño

El viernes durante Los ángeles de la mañana, Ángel De Brito confirmó la participación de Moria Casán como jurado del Cantando por un Sueño 2020, junto a Karina “La Princesita” y Pepe Cibrián. Muchos famosos se manifestaron a favor de la incorporación, pero alguien no. Georgina Barbarossa, quien se encuentra en conflicto con La One desde 2001 por unos comentarios que hizo acerca de su marido, decidió renunciar al certamen, donde iba a concursar cantando.

El rumor comenzó a circular al finalizar LAM. Cinthia Fernández, quien asistió como invitada, le envió un mensaje a Georgina en donde le consultó qué le parecía la incorporación de la diva al Cantando. “Voy a hablar con mi representante ahora. Con Pepe no tengo ningún problema, es con esa señora”, declaró la actriz. Horas más tarde, De Brito compartió en su cuenta de Twitter: “Georgina tenía ensayo a las 13, y lo suspendió al ver el móvil en @LosAngeles_ok es definitivo”. Así confirmaba el conductor la renuncia de Barbarossa.

El conflicto entre las mediáticas comenzó en 2001. “Me atacó y me dijo que no me metiese con su hija porque sino iba a hablar de mi marido. Dijo ‘todos saben muy bien que era alcohólico y drogadicto’, en el programa de Rial. Lo dijo mientras el Vasco (Miguel Lecuna) vivía y estaba haciendo su terapia de rehabilitación. Después siguió hablando mal de mi marido, después de muerto, por eso no la perdono, ni la perdonaré nunca”, afirmó la actriz en una conversación telefónica con Ángel De Brito. Y agregó: “En ese momento la quería mucho, y tuve la estupidez de contárselo en un camarín llorando”.

“Gracias por todos los mensajes amorosos que no paran de llegar. Gracias @Latangodrag y @Nikoserraiti (su equipo en el certamen) por comprender mi decisión. Gracias @Cuervotinelli @Elchatoprada @Hoppefede por convocarme pero mi dignidad, mi palabra, mi moral y mi ética no tienen precio”, comunicó Georgina a través de una publicación en la red social del pajarito. Sus seguidores apoyaron su resolución y se lo hicieron saber. “Es una gran pena!!! Te felicito por mantener tu dignidad y tus valores, ya nadie se acuerda de eso”, expresó @Raquegarmendia.

En la tarde del viernes, Moria participó en Confrontados, el ciclo televisivo que conduce Marina Calabró. La vedette le hizo una propuesta a Barbarossa para que no se baje del Cantando: “Me da mucha pena que alguien pierda un trabajo por mí, así que yo ofrezco para que esta señora no se quede sin trabajo, retirarme en el momento que esté ella. Es tan fácil”. Y continuó: “El odio y el poco cerebro serial que tiene le están comiendo toda la posibilidad de pasarla bien en un lugar y de ganar dinero que a todos nos hace falta”.