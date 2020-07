¿Sol Pérez bloqueó a Romina Malaspina?

Romina Malaspina comenzó a formar parte de la polémica luego de que la salieran a criticar por vestir una remera con transparencias para conducir el noticiero de Canal 26. Quien también trabaja en ese medio es Sol Pérez, a quien se la relacionó directamente con Malaspina y su manera de vestir, puesto que la ex chica del clima siempre dió de que hablar por utilizar prendas ajustadas. Por más que ello no influya en su manera de conducir. La supuesta rivalidad fue negada por las protagonistas del escándalo. No obstante, se rumorea que Pérez la bloqueó.

En confrontados, el ciclo televisivo que conduce Marina Calabró en Canal 9, uno de los panelistas aprovechó la participación de Sol como invitada y la interrogó acerca de la temática. “Romina Malaspina dijo que la tenías bloqueada, ¿la desbloqueaste?”, comenzó el periodista. “No sé, yo no manejo mis redes sociales”, replicó la actriz en un tono sospechoso que no convenció a los que estaban en el piso. Por lo que la conductora agregó: “Sí leo comentarios, contesto, soy re de subir historias y todo, pero después toda la parte comercial me la maneja una empresa”.

“Contale la verdad a la tía Marina, ¿no le dijiste vos al chico que te maneja las redes ‘a esta bloqueala’?”, continuó Calabró. “No, para nada”, contestó Pérez. Calabró con cierto humor afirmó: “Entonces es un atrevido que se toma atribuciones”. “No, a mi lo que me parece es que quieren crear una guerra que no existe por lo menos de mi parte. Sí me molestó en su momento que en las redes sociales me empiecen a atacar a mí por algo que había hecho otra persona, pero no con Romina sino con las redes. Me llamaron gato”, se defendió la mediática.

“En este conflicto desatado entre las chicas del 26 (el canal), sobretodo en esto de que estaba (Celeste) Muriega de un lado y Malaspina del otro, yo sé, porque tenemos una amiga en común, de qué lado estás, pero te lo voy a preguntar en público. ¿Vos, Sol Pérez, de qué lado estás?”, la interrogó Gustavo Mendez. Entre risas, la conductora declaró: “Estoy muy contenta de que le den la oportunidad a personas nuevas, a mostrar su laburo. No voy a tomar partido. Sí voy a aclarar que yo en mi trabajo no tengo nada que ver con lo que se estuvo diciendo”.

El periodista Franco Torchia continuó: “¿No fue desproporcionado lo que le pasó a Romina Malaspina por usar un top? ¿No es inaceptable eso hoy?”. “Yo creo que le sirvió bastante”, reflexionó Sol. “Aumentó un millón de seguidores en las redes desde ese momento”, confesó el panelista. “Por eso, cada uno elige la forma en la que lo quiere hacer. Yo en redes juego con total libertad, pero si me tengo que vestir para ir a hacer la conducción de un noticiero voy a ponerme lo que a mí me haga sentir cómoda”, concluyó la ex participante del Bailando por un Sueño.