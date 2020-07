Hace varios días que en la provincia los choferes de colectivo pararon su servicio y alzaron la voz para manifestar el incumplimiento de sus pagos salariales y la falta de insumos para cumplir con las medidas de seguridad, sumado a la falta de circulación de personas en la calle. El Secretario General de la UTA, Juan Vergara, le exigió a los empresarios que se comprometiesen por escrito a realizar el pago de los sueldos a sus trabajadores activos para que el servicio vuelva a su circulación.

En un comunicado explicó “van a conversar los empresarios (con el gobierno), no sé qué respuestas les darán a ellos. Nosotros estamos reclamando lo que es sueldo, y si me dan la garantía de un acta firmada, que mañana les van a depositar a los trabajadores, nosotros no tenemos problemas de que salgan a trabajar” y declaró que están esperando la respuesta del compromiso de parte de los empresarios en base a las opiniones del gobierno, para retomar el servicio.

La directora provincial de Transporte, Andrea Álvarez, la asesora general de Gobierno, Fernanda Ávila y el gobernador, Raúl Jalil; mantuvieron una reunión en la que evaluaron la situación tanto epidemiológica de la provincia de Catamarca, como la del transporte y charlaron sobre las posibilidades de retomar el servicio. El objetivo del gobierno es implementar nuevas líneas urbanas y recorridos que se ajusten a la situación de la pandemia.

En este marco, se tomaron ejemplos como la situación de Salta y Córdoba, en las que los sistemas realizan un conteo de la cantidad de kilómetros recorridos del servicio; esto con el fin de pensar una reestructuración sistemática que tenga en cuenta los horarios de circulación y las necesidades de los pasajeros catamarqueños. Se destacó la importancia de garantizar un transporte que se ajuste a la nueva normalidad.

“Tenemos que garantizar el servicio en el marco de una nueva realidad que llegó para quedarse. La gente está satisfecha con el horario corrido y ahora debemos adecuar los servicios para que puedan movilizarse, realizar trámites y trabajar” declaró Álvarez, y aseguró que también se reunirá con sindicatos y empresarios del área para discutir sobre las posibilidades de reestructurar el sistema.