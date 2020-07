Moria Casán es conocida por su “lengua karateka” y por ser la reina del show y la polémica. La One fue convocada al Cantando por un sueño para ser bastonera: “No soy un jurado más, eso ya lo fui 10 años. Esta vez soy mucho más, una especie de auditora”, declaró en Confrontados. Apenas Ángel De Brito confirmó la participación de la vedette en el certamen, Georgina Barbarossa, quien iba a cantar, renunció. La guerra entre las actrices comenzó en 2001 y nunca caducó.

El conflicto entre las mediáticas comenzó por unos comentarios que hizo la diva acerca del marido de Barbarossa. “En el programa de Rial dijo ‘todos saben muy bien que era alcohólico y drogadicto’. Lo hizo mientras el Vasco (Miguel Lecuna) vivía y estaba haciendo su terapia de rehabilitación. En ese momento la quería mucho, y tuve la estupidez de contárselo en un camarín llorando. Después de muerto siguió hablando de mi marido, por eso no la perdono, ni la perdonaré nunca”, afirmó la actriz en una conversación telefónica con Ángel De Brito.

A pesar de que Georgina ya hizo todas las declaraciones que debía hacer y no habló más sobre el tema, La One continuó provocándola a través de su cuenta de Twitter. “Denunciemos en pajarerías”, escribió Moria y continuó: “Cantando 2020 Miguel Ángel Rodríguez, Cármen Barbieri, Sofi Morandi, Adabel Guerrero y “GB” (Georgina Barbarossa) bla! Dignidad del 5to lugar que le dieron le explotó y la tuvieron que poner 3era ja y es de cuarta #Basta de victimización…”.

"si supiera que nadó todo el verano en una pileta donde nadé desnuda" 😂😂😂😂 se sacará la piel tipo peel off ??? 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ve1z0l95za — Moria Casán (@Moria_Casan) July 12, 2020

“Aguante @miriamlanzoni que feo reina, no puedo creer lo que me contaste de tu estafa “S.O.S”. A denunciar”, agregó La One haciendo alusión a la denuncia que le hizo Lanzoni a Georgina por estafa, luego de que esta última le vendiera una casa”. “Sos grosa, buena persona, generosa como pocas en este medio, de frente, tu cabeza es infinita, pero tu corazón mucho más! Solo alguien muy oscuro le tiene miedo a tanta luz @Moria_Casan #tusabes”, le replicó Miriam a la diva.

Quien también se sumó fue Floppy Tesouro. La mediática le respondió a Lanzoni por sus dichos: “Coincido”. Sin embargo, Floppy competirá en el Cantando 2020, por lo que muchos usuarios la tildaron de “chupamedias”, para que Moria le otorgue buenos puntajes. Por su parte, la vedette posteó: “Thanks a todes que están felices que llega el cantando y decanta lo que no sirve, ahora si @cantando2020 para todas, todos y todes #el_cantando_decanta, antes de comenzar ya se convirtió en el ‘gran show de la tele argentina’ #Adoro”.