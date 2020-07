La pandemia hace estragos y lo económico forma parte de ese desastre. Ya veníamos complicados pero la prioridad de la emergencia sanitaria epidemiológica se llevó puesta la economía familiar. Le gente está asustada por el coronavirus al mismo tiempo que no tiene para comer. Aquí una foto que parte el alma. Una familia entera “basureando”. En este cuadro, un chico ingresa a los contenedores y hurga en la basura para poder sobrevivir un día más. Avenida Terebintos.

Cada provincia tiene sus dificultades. Catamarca pudo estar mejor preparada para afrontar los tiempos difíciles pero estamos siempre empezando de cero, improvisando, tapando la corrupción anterior, atendiendo lo urgente sin proyección a futuro o auto-engañándonos. Siempre tienen una “buena” excusa. Una provincia con recursos naturales que tuvo su esplendor macroeconómico y que hoy se ve obligada a asistir con bolsones a los catamarqueños porque la pobreza desborda.

En este contexto de desesperación, los lácteos por vencerse o las bolsitas con tres o cuatro productos de terceras marcas son presentadas como el gran aporte de los funcionarios de turno. La dádiva en el contexto de emergencia sanitaria como en campaña electoral se convirtió en la debilidad de los políticos con su respectiva selfie para acreditar ante sus fanáticos que están “al frente” de la batalla contra el Covid-19.

Qué sería de nosotros sin ese espíritu dadivoso siempre presente de nuestros representantes que además no les costó mucho porque no se salieron tampoco casi del libreto, solo se colocaron un barbijo. Tantas promesas de una provincia mejor para terminar el mismo lugar. La política se da maña para mantener la dependencia. Generar soluciones de fondo implicaría no necesitar esas míseras ayudas con las que ellos juegan a los “héroes” en pandemia.

La plata tirada en obras hechas dos y tres veces, el dinero de festivales sin rendir con cachet millonarios para artistas nacionales, los “errores de tipeo” (“si pasa, pasa”), la corrupción estatal. No solo es lo que se chorearon con complicidad de la justicia y los medios enamorados de la billetera del poder de turno sino el “costo de oportunidades”. Cómo condicionaron y comprometieron nuestra supervivencia. Lo que despilfarramos ayer es lo que necesitamos hoy.