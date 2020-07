Alexis Heredia, padre de Ever, está desesperado. Alexis, el albañil, había pedido el Monovalente de Fiambalá para que Ever haga la cuarentena luego de que el joven estuviera internado en el Hospital San Juan Bautista acompañado por su madre pero, no tuvo suerte porque nadie atendió el teléfono esa noche por lo que se quedó en casa, poniendo en cuarentena a toda la familia. Pero Ever se descompensó y fue derivado al “Malbrán” de SFVC.

Ever lucha con una leucemia y la derivación al Monovalente “Dr Malbrán” es cuestionable. Si confunden el cuadro de cáncer con coronavirus se hace una innecesaria exposición del joven en un ambiente específico donde se trata la pandemia. Ever esperaba el hisopado para pasar del Malbrán al Hospital San Juan Bautista de SFVC. El desmejoramiento del muchacho puso en jaque a la familia fiambalense que se aferra con todas sus fuerzas a la esperanza.

De manera que en pocos días, Ever pasó del HSJB de la capital a Fiambalá, y de allá volvió pero no al San Juan sino al Monovalente “Malbrán” de SFVC. No tiene respiro la familia y encima en Fiambalá le negaron el lugar de aislamiento quedando todos en cuarentena e imposibilitando que Alexis (el padre) salga a trabajar. Cuando la gente se había organizado para ayudarlos económicamente tienen este revés. Ever se descompensó y fue derivado a la capital.

Ahora, resulta muy curioso que un chico con cáncer sea derivado al Monovalente Dr Malbrán atento a que se trata de pacientes con las defensas bajas y porque estaba con fiebre lo mandan a un lugar donde está el virus. Si el hisopado da negativo, qué van a decir las autoridades sanitarias sobre el riesgo al que expusieron al muchacho. No se trata de ser catastrófico sino de ponerse en el lugar del otro. Si no saben qué hacer, pregunten.

La familia Heredia ya viene de sufrir la indiferencia oficial cuando le negaron el monovalente de Fiambalá. Ahora lo mandan al Malbrán de la ciudad capital por un cuadro febril exponiendo al joven con el sistema inmunológico deprimido a un lugar donde se trata específicamente el Covid-19. Parece que hay gente mareada con responsabilidades importantes. Reinicien el sistema porque las consecuencias pueden ser inconmensurables. Con activar el protocolo no alcanza.